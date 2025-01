DJ ENERGIE-BLOG/Ifo fordert unabhängige Prüfung einer Akw-Reaktivierung

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Ifo-Expertin fordert unabhängige Prüfung einer Akw-Reaktivierung

Nach der Bundestagswahl sollten Fachleute ein mögliches Comeback der Atomenergie in Deutschland untersuchen. Das fordert Karen Pittel, Leiterin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen am Ifo-Institut in München. "Die neue Bundesregierung sollte unabhängig prüfen lassen, ob eine Reaktivierung von Kernkraftwerken möglich wäre - und zu welchen Kosten", sagte Pittel dem Spiegel. Deutschland hätte mit der Atomenergie eine zusätzliche Quelle für wetterunabhängigen, CO2-freien und günstigen Strom. Allerdings geht die Ökonomin davon aus, dass der Bund für eine Renaissance der Kernkraft zahlen müsste: "Wahrscheinlich müsste der Staat eine Reaktivierung der Atomkraftwerke subventionieren - oder zumindest eine bestimmte Vergütung für den Strom über mehrere Jahre garantieren", so Pittel.

