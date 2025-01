FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur knapp unter einem weiteren Rekordhoch hat der Aktienindex Dax die neue Woche begonnen. Mit nahezu unverändert 20.900 Punkten lag der deutsche Leitindex am Montag in den ersten Handelsminuten nur moderat unter dem Höchststand vom Freitag von 20.924 Zählern. Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump scheint einer weiteren Rekordmarke am deutschen Aktienmarkt also nicht entgegenzustehen.

Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe zeigte sich der MDax mit 25.820 Punkten nahezu unverändert. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone lag moderat im Plus./bek/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145