TSMC zeigt sich trotz Trumps Kritik optimistisch, dass die US-Förderung für Chipfabriken in Arizona unter dem Chips Act fortgesetzt wird.Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, blickt optimistisch in die Zukunft. Trotz der harschen Kritik des designierten US-Präsidenten Donald Trump an Taiwan und der Halbleiterindustrie glaubt TSMC fest an die Fortsetzung der milliardenschweren US-Fördermittel aus dem Chips and Science Act. Milliardenförderung für Arizona trotz Trump? Die Administration von Präsident Joe Biden hatte TSMC im Rahmen des 2022 verabschiedeten Chips Act 6,6 Milliarden US-Dollar zugesichert. Das Ziel: Die Errichtung von drei …