Am Montag, an dem US-Präsident Donald Trump vereidigt und der Martin-Luther-King-Day gefeiert wird, startet der DAX uneinheitlich in den Handelstag. Allerdings konnte der deutsche Leitindex die vergangene Woche mit einem neuen Rekordkurs von 20.903,39 Punkten abschließen. Am Montag sorgen Analystenurteile für Bewegung, wobei Formycon, Hypoport, Lufthansa, Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy und SUSS im Fokus stehen.

