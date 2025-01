CHISIN\u0102U, Moldawien (ots/PRNewswire) -Der 46. Weltkongress für Rebe und Wein (https://oiv2025.md/), der zeitgleich mit der 23. Generalversammlung der OIV (https://www.oiv.int/what-we-do/oiv-congress) stattfindet, wird vom 16. bis 20. Juni 2025 in Moldawien abgehalten. Dieser Meilenstein wird der Weinindustrie des Landes eine noch nie dagewesene Gelegenheit bieten, da die Republik Moldau an einem kritischen Punkt auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung steht. Die 46. Ausgabe wird in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie sowie dem Nationalen Amt für Rebe und Wein (ONVV) (https://wineofmoldova.com/en/about-onvv/) organisiert. Verspricht, in der moldawischen Hauptstadt Chi\u0219inau "Fragen im Zusammenhang mit den künftigen Herausforderungen des Weinsektors zu behandeln". Als Welthauptstadt der Rebe und des Weins im Jahr 2025 hat sich Chi\u0219inau zu einem der führenden Reiseziele in Osteuropa entwickelt und lässt die Muskeln des Weinbaus spielen.Der Kongress befasst sich mit Themen wie "belastbare Weinbaupraktiken für nachhaltige Ökosysteme" sowie mit "anpassungsfähigen und innovativen Technologien in der nachhaltigen Önologie". Auch die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen sowie Gesundheit und Sicherheit werden auf dem 46. Kongress im Herzen des moldawischen Vignoble im Mittelpunkt stehen.In der Zwischenzeit sind die Teilnehmer eingeladen, eine einzigartige Weinkultur kennenzulernen, während Besichtigungen von Weingütern, Networking-Veranstaltungen und Verkostungen die aufregenden Weine und originellen Geschmacksrichtungen des Landes hervorheben. Angetrieben von der Kampagne #10yearsofwinerevolution von Wine of Moldova haben sich die wichtigsten Interessengruppen zu einem gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen: die Schaffung einer modernen Weinindustrie, die Nachhaltigkeit und technologische Innovation fördert und von der übergreifenden nationalen Marke Wine of Moldova (https://wineofmoldova.com/en/about-onvv/) getragen wird. In der Zwischenzeit haben die Akteure auf erhebliche Mittel in Ausrüstungs- und Infrastrukturprojekte investiert, die dazu beitragen, ein modernes Reiseziel des 21. Jahrhunderts zu schaffen. Diese nachhaltige Entwicklung in Verbindung mit einer aufstrebenden Exportwirtschaft (14. Platz ) trägt heute rund 3 % zum Gesamt-BIP bei und hilft den ländlichen Gemeinden, auf einem globalisierten Markt zu bestehen. Heute ist jeder vierte Moldauer mit der Branche verbunden, und die lokalen Weine werden inzwischen in über 70 Länder geliefert.Der 46. Kongress, der mit der Ausrichtung eines bedeutenden Ereignisses im Kalender der Branche betraut ist, wird die Position der Republik Moldau als einflussreicher Akteur in der Spitzenweinproduktion stärken. Moldawien, das sowohl ein Land der Technologien als auch der kulturellen Attraktionen ist, positioniert sich heute als führendes Land in der strukturellen Entwicklung des Weinbaus und des Weinsektors, insbesondere mit einem revolutionären KI-Projekt, das im Jahr 2024 ins Leben gerufen wurde und weiterhin internationales Ansehen genießt.Im Juni wird die Welt auf Moldawien und seine bemerkenswerten Weine schauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600882/46th_World_Congress_of_Vine_and_Wine.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moldawien-ist-gastgeber-des-46-kongresses-der-internationalen-organisation-fur-rebe-und-wein-oiv-302354642.htmlPressekontakt:Ruxanda Capmari,rcapmari@wineofmoldova.com,+37369260539Original-Content von: Wine of Moldova, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169428/5952329