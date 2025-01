Mailand (ots/PRNewswire) -OverIT, globales Referenzunternehmen in der Field Service Management-Softwarebranche, hat in Zusammenarbeit mit der Live Reply GmbH eine Vereinbarung mit der EWE NETZ GmbH unterzeichnet, einem führenden deutschen Verteilnetzbetreiber und Pionier bei der Integration und Unterstützung erneuerbarer Energien, dem Transport von Strom, Wasser, Wasserstoff und Erdgas sowie dem Bau und der Wartung von Telekommunikationsnetzen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, alle betrieblichen Aktivitäten und Prozesse rund um den Ausbau, den Betrieb und die Instandhaltung der umfangreichen Energienetze der EWE NETZ GmbH (rund 83.000 km Strom- und 57.000 km Gasnetze) zu optimieren, einschließlich Ausbau, Bau und Störungsbeseitigung.Durch den Einsatz der OverIT NextGen Platform erwartet die EWE NETZ GmbH eine Verbesserung ihrer Prozesse zur Personaleinsatzplanung, von der Planung und Auftragsvorbereitung über die Aufgabenzuteilung bis hin zur Ausführung vor Ort, um letztlich sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen (650 am Projekt beteiligte Fachkräfte) zur richtigen Zeit und für den richtigen Zweck eingesetzt werden. Diese Umstellung ermöglicht es den Mitarbeitenden, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, während die Komplexität reduziert und die Gesamtleistung gesteigert wird. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform eine durchgängige Digitalisierung und Automatisierung über alle Organisationseinheiten hinweg und stellt eine benutzerfreundliche und intuitive Lösung für die Mitarbeitenden des Unternehmens dar.Mit dieser Vereinbarung reagiert EWE strategisch auf eine sich verändernde Marktlandschaft, die geprägt ist von verstärktem Wettbewerb, veränderten Kundenerwartungen im Zuge der Energiewende, einem zunehmenden Fachkräftemangel und der Einführung neuer Technologien wie E-Ladestationen und Photovoltaikanlagen. Durch die Zusammenarbeit strebt EWE NETZ nach langfristiger Nachhaltigkeit, optimaler Ressourcennutzung, höherer Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit sowie nach höherer Qualität der Produkte und Dienstleistungen."Mit Blick auf unsere bestehenden und kommenden Herausforderungen sowie unseren Anspruch, Best-Practice-Lösungen für unsere Kunden einzusetzen, freuen wir uns, mit OverIT die nächste Stufe des Workforce Managements zu erreichen", so Ole Flörcken, Head of Business Development, EWE NETZ ."In Zusammenarbeit mit OverIT unterstützen wir EWE NETZ dabei, wichtige Prozesse in den umfangreichen Energienetzen zu optimieren und zu digitalisieren. Wir sind stolz darauf, unsere Kunden bei der Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen der Branche durch den Einsatz neuer Technologien zu unterstützen", sagte Christian Falk, Associate Partner, Live Reply GmbH."Wir fühlen uns geehrt, das Vertrauen eines Branchenführers wie EWE NETZ gewonnen zu haben. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei seiner Aufgabe zu unterstützen, Innovation und operative Exzellenz voranzutreiben", sagte Matteo Fagotto, Sr. . Director, Customer Success, OverIT.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2424746/OverIT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-ewe-netz-gmbh-hat-sich-fur-overit-entschieden-um-ihre-prozesse-zur-personaleinsatzplanung-zu-erneuern-302354510.htmlPressekontakt:Andrea Bardini,+1 847 867 2232Original-Content von: OverIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158647/5952328