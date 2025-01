DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Montagvormittag etwas leichter. Der März-Kontrakt verliert 12 Ticks auf 131,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,80 Prozent und das Tagestief bei 131,62 Prozent. Umgesetzt wurden 12.490 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 116,94 Prozent.

Der US-Anleihemarkt bleibt wegen der US-Feiertages Martin Luther King Day geschlossen, von hier sind also keine Impulse möglich. Eher schon davon, dass Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird. Mit ihm werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt. Die Marktstratege der Helaba erwarten, dass die politisch motivierten Kursschwankungen zunehmen werden. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten sorgten Trump-Äußerungen für Bewegung.

Die Inflationszahlen in den USA fielen jüngst per Saldo schwächer aus als erwartet, was Zinssenkungserwartungen wiederbelebte. Ein Marktteilnehmer verweist am Morgen darauf, dass Trump "hohe Zinsen" ein Dorn im Auge sein dürften. Auf der anderen Seite gebe es Stimmen am Markt, die beim nächsten Fed-Schritt eine Anhebung erwarteten. Wie sich diese entgegengesetzten Erwartungen in den kommenden Wochen auflösen werden und die Marktzinsen bewegen, bleibt abzuwarten.

January 20, 2025

