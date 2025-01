So startet der DAX in die neue Handelswoche. Dürfen sich Anleger bald über ein neues Rekordhoch freuen? Außerdem im Fokus der Börse: Die Aktien von Siemens Energy und Formycon. Nur knapp unter einem weiteren Rekordhoch hat der Aktienindex DAX die neue Woche begonnen. Mit nahezu unverändert 20.900 Punkten lag der deutsche Leitindex am Montag in den ersten Handelsminuten nur moderat unter dem Höchststand vom Freitag von 20.924 Zählern. Die Amtseinführung ...

