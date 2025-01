Vor der Amtseinführung von Donald Trump als nächster US-Präsident an diesem Montag haben sich die New Yorker Börsen am Freitag stark ins Wochenende verabschiedet. Die Anleger zeigten sich nach dem erfolgreichen Start in die Berichtssaison gut gelaunt. Eine im Dezember unerwartet stark gestiegene Industrieproduktion stand den Zinssenkungshoffnungen am Freitag nicht entgegen. Seit den positiv aufgenommenen D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...