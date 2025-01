Hannover (www.anleihencheck.de) - Während US-Treasuries am Freitag wenig verändert notierten, setzten deutsche Staatsanleihen ihre am Mittwoch begonnene Erholung weiter fort, so die Analysten der Nord LB.Die Inflation in der Euro-Zone sei im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 2,4% angestiegen. Im November habe der Wert noch bei 2,2% gelegen, im Oktober bei 2,0% und im September bei 1,7%. Größter Preistreiber im Dezember seien Dienstleistungen gewesen, die um y/y 4,0% zugelegt hätten. Energiepreise hätten sich um 0,1% verteuert, nachdem sie sich im November noch um 2,0% verbilligt hätten. Die Kerninflation (ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak) sei stabil bei 2,7% geblieben. Die höchsten Inflationsraten in der Euro-Zone seien im Dezember in Kroatien (+4,5%) und Belgien (+4,4%), die niedrigsten in Italien (+1,4%) und Irland (+1,0%) verzeichnet worden. ...

