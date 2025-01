Am heutigen Montag, den 20. Januar 2025, ist es soweit: Donald Trump, von vielen als "Krypto-Präsident" bezeichnet, wird als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Damit dürfte eine der kryptofreundlichsten Zeiten der letzten Jahre beginnen. In diesem Zusammenhang hat auch Brian Armstrong, CEO von Coinbase (siehe Bild oben), in einem aktuellen Blogbeitrag seine Vision für das neue Kryptozeitalter dargelegt.So erklärte Armstrong in einem Blogbeitrag vom 17. Januar zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...