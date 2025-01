Frankfurt (ots) -- Von Bain zu Russell Reynolds: Christoph Schlegel wechselt zur Personalberatung- Stärkung der Beratungskompetenz im Gesundheitswesen- Umbruch im Gesundheitssektor erfordert neue FührungskompetenzenRussell Reynolds Associates, eine der weltweit führenden Personalberatungen für Top-Führungskräfte, verstärkt seine Healthcare Practice mit Christoph Schlegel als neuen Partner. Von Frankfurt aus wird Schlegel das Angebot im Gesundheitssektor strategisch ausbauen und Kunden in Deutschland und Europa beraten.Christoph Schlegel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Managementberatung. Zuletzt war er Partner bei Bain & Company, wo er in den Bereichen Healthcare & Life Sciences sowie Healthcare Private Equity tätig war. Im Laufe seiner Karriere hat er zahlreiche Unternehmen aus den Branchen Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik sowie Investoren im Gesundheitswesen unterstützt. Er ist Experte für Digitalisierungsstrategien, Markteinführungen unter unsicheren Marktbedingungen und komplexe Transformationsprojekte, wie zum Beispiel die Aufspaltung eines Fortune-500-Unternehmens in unabhängige Medizintechnik- und Pharmaeinheiten."Mit Christoph Schlegel gewinnt Russell Reynolds Associates nicht nur einen Branchenexperten, sondern auch eine Führungspersönlichkeit, die unser Beratungsangebot im Gesundheitswesen erheblich erweitert", erklärt Matthias Scheiff, Leiter von Russell Reynolds Associates Deutschland. "Der Gesundheitssektor ist einer der Bereiche, in denen sich die Anforderungen an Führungskräfte aktuell am stärksten verändern. Mit Christophs Erfahrung und strategischem Weitblick unterstützen wir unsere Kunden dabei, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern."Christoph Schlegel ergänzt: "Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung und Expertise bei Russell Reynolds in den Dienst von Führungsfragen zu stellen. Der Gesundheitssektor erlebt eine tiefgreifende Transformation. Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir nachhaltige Führungsstrategien entwickeln, um die Chancen dieses Wandels optimal zu nutzen."Schlegel begann seine Karriere bei Monitor Deloitte und wechselte 2012 zu Bain & Company, wo er 2017 zum Partner ernannt wurde. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Financial and Capital Markets sowie Management Accounting von der Universität St. Gallen in der Schweiz.Download Foto Christoph Schlegel (https://www.dropbox.com/scl/fi/yq8w0c0bhjo1yv6l57ce0/Foto-Christoph-Schlegel-Russell-Reynolds.jpg?rlkey=mzaawlwyqbk063d4ld1is0zsd&st=5wikn3k7&dl=0)Über Russell Reynolds AssociatesRussell Reynolds Associates ist eine der weltweit führenden Personalberatungen bei der Besetzung von Spitzenpositionen. Rund 520 Berater unterstützen von 48 Standorten aus weltweit private, öffentliche und Nonprofit-Organisationen verschiedenster Branchen bei der Auswahl geeigneter Führungskräfte. Sie helfen Kunden dabei, Führungskräfteteams aufzubauen und auf die Herausforderungen, die sich für die Geschäftswelt aus den digitalen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen ergeben, vorzubereiten - von der Definition der spezifischen Anforderungen an Führungskräfte bis zur Besetzung von Vorständen und Aufsichtsräten. Das Unternehmen ist vollständig im Besitz der im Unternehmen tätigen Partner. Neben dieser Unabhängigkeit sind es vor allem die weltweit agierenden Spezialistenteams für einzelne Branchen, mit denen sich Russell Reynolds Associates vom Wettbewerb abhebt. Mehr unter www.russellreynolds.com und bei Twitter @RRAonLeadership.Weitere Informationen:Shepard Fox CommunicationsAxel SchafmeisterTel.: +41 44 252 0708Mobil: +41 78 714 8010axel.schafmeister@shepard-fox.comOriginal-Content von: Russell Reynolds Associates, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67171/5952350