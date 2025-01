Loncor Gold: Neue Bohrergebnisse stärken Adumbi-Goldpotenzial

Anzeige / Werbung Loncor Gold hat mit beeindruckenden Bohrergebnissen das Potenzial seiner Adumbi-Lagerstätte weiter gestärkt. Besonders sticht das Bohrloch in Museveni hervor, das außergewöhnliche Werte von 69,7 g/t Gold über 1,18 Meter lieferte. Diese Ergebnisse unterstreichen die bedeutende Mineralisierung entlang einer 16 Kilometer langen Struktur, die historisch zahlreiche Goldvorkommen beherbergt. Loncor Gold hat mit beeindruckenden Bohrergebnissen das Potenzial seiner Adumbi-Lagerstätte weiter gestärkt. Besonders sticht das Bohrloch in Museveni hervor, das außergewöhnliche Werte von 69,7 g/t Gold über 1,18 Meter lieferte. Diese Ergebnisse unterstreichen die bedeutende Mineralisierung entlang einer 16 Kilometer langen Struktur, die historisch zahlreiche Goldvorkommen beherbergt. Wichtige Ergebnisse aus der Bohrkampagne Die Bohrungen wurden in drei Explorationszielen durchgeführt:Museveni, Mungo Iko und Esio Wapi, die 8 bis 12 Kilometer südöstlich von Adumbi liegen.



-Laut dem Unternehmen erzielte das Bohrloch LIDD003 in Museveni bemerkenswerte Werte von 69,7 g/t Gold über 1,18 Meter und 22,9 g/t Gold über 0,85 Meter.



-Mungo Iko zeigte ebenfalls beeindruckende Resultate, darunter 6,30 Meter mit 5,53 g/t Gold und 5,05 Meter mit 5,28 g/t Gold.



-In Esio Wapi dokumentierten die Ergebnisse 3,96 g/t Gold über 1,20 Meter.



Der CEO von Loncor Gold, John Barker, habe betont, dass die Resultate von Imbo East, rund 8 Kilometer von Adumbi entfernt, das Explorationspotenzial entlang der 16 Kilometer langen Struktur unterstreichen. Diese Struktur sei historisch für goldhaltige Vorkommen bekannt, einschließlich der Adumbi-Lagerstätte. Übersicht der hochgradigen Bohrergebnisse aus Museveni, Mungo Iko und Esio Wapi. Die Bedeutung der geologischen Formation für die Goldvorkommen Im Fokus der Untersuchungen stehe die Banded Ironstone Formation (BIF), eine geologische Schicht, die bekannt für ihre hochgradige Goldmineralisierung sei. Diese Schicht, bestehend aus abwechselnden eisen- und kieselsäurereichen Gesteinen, habe sich vor Milliarden Jahren durch vulkanische und sedimentäre Prozesse gebildet. Diese Prozesse ermöglichten die Ablagerung von Gold in den Eisenlagen, wodurch die Formation besonders ergiebige Ziele für Goldbohrungen darstelle. Die neuen Bohrungen hätten bestätigt, dass diese Struktur weitere hochgradige Zonen enthalte, was die Aussicht auf eine Förderung untermauere. Geologische Karte mit Bohrzielen und Goldfunden entlang der Adumbi-Struktur. Finanzielle Stabilität Dank des Verkaufs der Makapela-Lagerstätte für 13,5 Millionen CAD sei Loncor finanziell gut aufgestellt, um Explorationsprogramme wie Adumbi voranzutreiben, ohne zusätzliche Kapitalerhöhungen. Dies schütze die Interessen der Aktionäre und sichere eine solide Grundlage für künftige Entwicklungen. Ausblick Das Unternehmen plane, weitere 2.400 Meter in der Imbo-East-Zone zu bohren, die sich rund 10 Kilometer südöstlich von Adumbi befinde. Erste Analysen hätten dort vier mineralisierte Trends identifiziert, die potenziell wirtschaftlich tragfähig sein könnten. Loncor Gold sehe sich durch seine geografische Nähe zur Kibali-Mine und Partnerschaften mit Unternehmen wie Resolute Mining und Newmont Mining gut positioniert. Mit einem Managementanteil von 20 % stärke das Unternehmen zudem das Vertrauen in seine langfristige Strategie.



Das Unternehmen habe signalisiert, dass es weiterhin an der Erweiterung seiner Ressourcenbasis arbeite. Insbesondere die Ergebnisse aus Imbo East und die fortlaufenden Bohrungen entlang der geologischen Struktur könnten das Potenzial des Gebiets erheblich steigern. Mit einer stabilen finanziellen Basis und dem Fokus auf strategische Partnerschaften sehe Loncor Gold sich als führendes Explorationsunternehmen positioniert, das auch für Übernahmen und Investitionen attraktiv sei. Sichere dir deinen Platz - kostenlos und begrenzt! Klicke hier zum Anmelden Enthaltene Werte: XD0002747026,CA54180A1066

