FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht über Stellenkürzungen bei der Commerzbank hat den Aktienkurs zum Wochenauftakt steigen lassen. Am Montag im frühen Xetra-Handel lagen die Papiere mit plus 1,8 Prozent auf 17,88 Euro an der Spitze des Dax . Sie erreichten zugleich den höchsten Stand seit 2011. In der vergangenen Woche hatte der Kurs die 17-Euro-Marke überwunden, woraufhin sich die Ende November begonnene Kurs-Rally fortsetzte.

Um eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit zu verhindern, prüft die Commerzbank einem Bericht der "Financial Times" zufolge auch den Abbau tausender Jobs. Die Rede ist von einem wahrscheinlichen Abbau von Arbeitsplätzen im niedrigen Tausenderbereich. Die Commerzbank will Investoren und Öffentlichkeit am 13. Februar auf einem Kapitalmarkttag umfassend über den neuesten Stand zur Strategie informieren./bek/jha/