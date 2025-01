Solana Netzwerkaktivitäten explodieren - Trump bringt Blockchain an ihre Grenzen

Das Solana-Netzwerk hat am Wochenende Rekorde gebrochen, ausgelöst durch die Einführung des offiziellen "TRUMP-Tokens" von US- Präsidenten Donald Trump am Samstag. Dieser Launch führte zu einem deutlichen Anstieg der Transaktionsvolumina und Gebühren und trieb gleichzeitig auch Solana auf sein bisheriges Allzeithoch. Mit diesem nicht vorhersehbaren Schritt hat der designierte Präsident ordentlich Treibstoff für den Kryptomarkt geliefert, noch vor seiner heutigen Amtseinführung stieg auch Bitcoin auf ein neues Allzeithoch.

Rekordgebühren und steigende Nachfrage

Die Netzwerkgebühren erreichten zwischen Samstag und Sonntag über 35 Millionen US-Dollar, wobei mindestens 14 Millionen US-Dollar als Einnahmen verbucht wurden.

Solana Netzwerkgebühren, Quelle: https://solscan.io/analytics

Diese Summen entstanden durch die Aktivitäten von rund sechs Millionen aktiven Adressen. Laut DeFiLlama sind solche Gebühren für eine Blockchain wie Solana, die normalerweise nur Bruchteile eines Cents pro Transaktion berechnet, außergewöhnlich hoch. Viele Trader ärgerten sich über lange Wartezeiten, da gerade rund um den Trump Coin schon Minuten über zusätzliche Gewinne im zweistelligen Prozentbereich entschieden hatten. Die Einführung des TRUMP-Tokens generierte allein über drei Milliarden US-Dollar an Handelsvolumen. Gleichzeitig erlebten andere Projekte im Solana-Ökosystem, wie JUP von Jupiter, einen starken Anstieg des Interesses durch Trader.

Auswirkungen auf SOL und die Blockchain

Die Nachfrage nach Solana (SOL) stieg rasant: Die Handelsvolumina für SOL schossen von drei Milliarden US-Dollar am Donnerstag auf über 26 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Die Wochengewinne für SOL summierten sich auf über 46 Prozent. Der aktuelle Kurszuwachs von SOL setzt die Erholung fort, nachdem die Kryptowährung im Dezember 2022 nach dem FTX-Kollaps auf ein Dreijahrestief von neun US-Dollar gefallen war.

Solana Chart, Quelle: Coinmarketcap

Mit der Einführung von Melania Trumps Memecoin am Sonntag stieg der Druck auf das Netzwerk weiter. Der plötzliche Anstieg der Anfragen führte zu Verzögerungen bei Anwendungen wie Jito und Phantom, die jedoch schnell behoben wurden. Phantom berichtete in einem Beitrag von acht Millionen Transaktionsanfragen pro Minute und einem Handelsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar innerhalb von 24 Stunden.

Die Ereignisse des Wochenendes verdeutlichen die Robustheit von Solana, aber auch die Herausforderungen, die ein sprunghafter Anstieg der Netzwerkaktivität mit sich bringt. Mit einem gestiegenen Interesse an SOL-Token könnten nun auch auf dieser Blockchain die Layer 2 Projekte wie Solaxy (SOLX) vermehrt angetrieben werden, um dem Transaktionsaufkommen Paroli bieten zu können.

Solaxy: Die Layer-2-Lösung, die Solana noch schneller macht

Solana ist am Wochenende mit dem Launch des TRUMP-Tokens auf seiner Layer-1 (L1) mehr als nur unter Druck geraten. Die geplante Einführung von Solaxy will damit aufzeigen, wie die Blockchain noch effizienter werden könnte. Solaxy nutzt eine Layer-2-Architektur, um Transaktionen nicht nur schneller, sondern auch günstiger abzuwickeln - und das ohne auf die bewährte Sicherheit von Solanas Layer 1 verzichten zu müssen.

Der Vorteil von Solaxy liegt in seiner Multi-Chain-Architektur und der Off-Chain-Verarbeitung von Daten. So könnten plötzliche Nutzeranstürme, wie sie Solana durch $TRUMP erlebte, noch reibungsloser verarbeitet werden. Während Solana allein bereits Milliarden an Handelsvolumen in kürzester Zeit stemmen konnte, könnte Solaxy die Geschwindigkeit und Effizienz auf ein neues Level heben. Gleichzeitig bleibt die Sicherheit von Solanas bewährtem L1-System im Hintergrund gewährleistet.

Die Dringlichkeit einer derartigen Lösung zeigt sich auch im Presale des nativen Tokens $SOLX. Mit bereits knapp 12 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital deutet vieles darauf hin, dass Solaxy mit der unterstützung der Investorenschutz einen fulminanten Start im Solana-Ökosystem feiern könnte. Die Lösung ist nicht nur auf Solana beschränkt: Ihre Interoperabilität schafft auch Verbindungen zur Ethereum-Blockchain, was den Zugang zu einem noch breiteren Markt ermöglicht.

Solaxy hat das Potenzial, Solana bei der Skalierbarkeit und Netzwerkauslastung entscheidend zu unterstützen und dabei neue Maßstäbe für Layer-2-Lösungen zu setzen. Wer früh dabei ist, könnte von diesem nächsten Schritt in der Blockchain-Entwicklung profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.