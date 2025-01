Anders als etwa bei Gold und Silber lief es bei anderen Rohstoffen wie Öl oder Lithium 2024 deutlich schlechter. Wie sind die Aussichten für 2025?Ganz klar, der Blick in die Glaskugel ist immer schwierig. Doch in diesem Jahr scheint die Prognose für die kommenden zwölf Monate noch komplizierter - für alle Rohstoffe. Der Grund ist der neue US-Präsident Donald Trump. So ist etwa die Nervosität am Ölmarkt hoch, da niemand so recht weiß, inwiefern er Angebot und Nachfrage beeinflussen wird. Innenpolitisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...