FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hielten sich die Anleger vor Aussagen des neuen US-Präsidenten Donald Trump zur Amtseinführung zunächst zurück. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,05 Prozent auf 131,71 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,53 Prozent.

Mit dem neuen Präsidenten in den USA "werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt und es ist zu erwarten, dass die politisch motivierten Kursschwankungen zunehmen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Im Fokus der Märkte stehen demnach mögliche Aussagen zur Handelspolitik und insbesondere die angedrohten Zölle.

Preisdaten aus Deutschland konnten am Morgen nicht für Impulse bei den Bundesanleihen sorgen. Im Dezember hatte sich der Preisauftrieb bei den Erzeugerpreisen im Jahresvergleich etwas verstärkt. Allerdings ist die Jahresrate mit 0,8 Prozent niedriger als erwartet ausgefallen.

Im weiteren Handelsverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Neben der Amtseinführung des neuen Präsidenten bleiben die Börsen in den USA am Montag wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen und fallen daher als Impulsgeben aus./jkr/jha/