Mainz (ots) -ARD und ZDF haben über die gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA die medialen Verwertungsrechte an der UEFA EURO 2028 in Großbritannien und Irland erworben. Der Rechte-Erwerb erfolgte im Zuge einer Ausschreibung durch die UEFA und nach Zustimmung der jeweils zuständigen Gremien bei ARD und ZDF. Inhalt der Vereinbarung sind die plattformneutralen medialen Verwertungsrechte an allen 51 Spielen der UEFA EURO 2028.Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind - nach erfolgreicher Qualifikation - somit auch bei der Europameisterschaft 2028 verlässlich bei ARD und ZDF zu sehen. Bis ins Jahr 2028 halten ARD und ZDF darüber hinaus die Übertragungsrechte an weiteren Spielen des DFB-Teams. Dazu zählen Begegnungen im Rahmen der UEFA Nations League sowie Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und für die UEFA EURO 2028.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie sportstudio in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5952429