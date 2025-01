Bielefeld (ots) -Die ersten fünf Minuten zählen im Leadmanagement am meisten. Damit Unternehmen keine Chancen mehr verpassen, entwickelt das Team von Simpli.bot unter der Leitung der Gründer Dennis Melson und Tim Hoppe intelligente Lösungen für den Vertrieb. Ihr neuestes Produkt hört auf den Namen Eva und ist eine voll funktionsfähige KI-Vertriebsmitarbeiterin, die Kunden auf der gesamten Customer-Journey begleitet. Was es damit im Detail auf sich hat, erfahren Sie hier.Ein ineffizienter Kundenservice kostet Unternehmen bares Geld. Schon in den ersten fünf Minuten, nachdem der potenzielle Kunde die Anfrage gesendet hat, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Abschluss um nahezu 90 Prozent. Da spätere Follow-ups nicht nur zeitaufwendig sind, sondern von den meisten Mitarbeitern zudem als höchst unliebsame Aufgabe wahrgenommen werden, geben ganze 56 Prozent der Vertriebler bereits nach dem ersten Versuch auf. Unternehmen müssen sich also unweigerlich auf unzählige verpasste Chancen einstellen - oder etwa doch nicht? "Für menschliche Mitarbeiter ist es nahezu unmöglich, dem Unternehmen die maximale Abschlussquote zu sichern", bestätigt Dennis Melson von der Simpli GmbH. "Es gibt jedoch inzwischen Möglichkeiten, ihnen effektiv unter die Arme zu greifen.""Künstliche Intelligenz ist im Vertrieb ein echter Gamechanger - dazu gehören mittlerweile auch intelligente Chatbots. Digitale Vertriebsmitarbeiter machen keine Pausen, können zuverlässig auf eine theoretisch unbegrenzte Zahl an Anfragen eingehen und sind rund um die Uhr im Einsatz", ergänzt Mitgründer Tim Hoppe. Unter der Leitung der beiden Experten entwickelt das Team von Simpli.bot eine innovative KI-Softwareplattform für den Vertrieb. Zu ihren Produkten zählt auch die digitale Vertriebsmitarbeiterin Eva - eine KI-Mitarbeiterin, die lokale und mittelständische Firmen 90 Prozent der unbeliebten Vertriebsarbeit exzellent abnimmt. "Eva ist in der Lage, in Sekundenschnelle auf Anfragen zu reagieren und eigenständig eine Vielzahl an Kundenanliegen kompetent zu bearbeiten", erklärt Dennis Melson von der Simpli GmbH. "Dadurch entlastet sie das Vertriebsteam und verhindert, dass Leads das Interesse verlieren oder zur Konkurrenz abwandern."Warum klassische Methoden scheiternDennis Melson bringt es auf den Punkt: "Das Entscheidende im Vertrieb ist, auf einem sehr hohen vertrieblichen Niveau schnell am Ball zu sein und ständig am Ball zu bleiben." Doch klassische Vertriebsprozesse haben ihre Schwächen und scheitern immer häufiger daran, den modernen Anforderungen an Schnelligkeit, Effizienz und Qualität gerecht zu werden. Ein zentrales Problem ist die langsame Reaktionszeit auf Kundenanfragen. Diese werden oft erst nach Stunden oder sogar Tagen beantwortet - und in dieser Zeit verlieren viele potenzielle Leads bereits das Interesse. Dabei zeigt eine Studie, dass eine Antwort innerhalb der ersten fünf Minuten die Abschlusswahrscheinlichkeit um erstaunliche 2.100 Prozent steigern kann. Doch trotz dieser Erkenntnis bleibt in der Praxis viel zu oft wertvolle Zeit ungenutzt: Manuelle Aufgaben wie das Nachtelefonieren, das Schreiben von E-Mails oder das Nachverfolgen von Leads fressen wertvolle Ressourcen und verhindern, dass Vertriebler sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können. So bleiben in der Realität rund 73 Prozent der Anfragen unbeantwortet. Dabei geben rund 56 Prozent aller Vertriebler bereits nach dem ersten Versuch auf und verschenken damit massiven Umsatz. Schließlich braucht es in etwa 80 Prozent der Abschlüsse mindestens fünf Follow-ups.Dieser Mangel an Schnelligkeit und Konsequenz führt nicht nur zu verpassten Chancen, sondern auch zu einem wachsenden Abstand zur Konkurrenz. Die Folge sind nicht nur hohe No-Show-Raten bei vereinbarten Terminen, verlorene Anfragen aufgrund unklarer Prozesse und eine überlastete Vertriebsmannschaft, die sich mit Routineaufgaben wie Follow-ups beschäftigt, anstatt kreative Lösungen zu entwickeln, sondern auch ein schlechtes Image, weil die Kunden sich lange ignoriert und nicht wertgeschätzt fühlen.Simpli.bot: Mit Eva bleibt kein Lead auf der StreckeEva hat das bereits bei hunderten Unternehmen geändert: Kundenanfragen werden innerhalb von nur 20 Sekunden beantwortet - unabhängig von der Tageszeit oder dem Wochentag. Diese blitzschnelle Reaktion sorgt dafür, dass kein Lead mehr verloren geht und keine Anfrage ignoriert wird. Eva übernimmt zudem die Bedarfsermittlung, die Qualifizierung sowie die automatische Terminierung und trägt alle Buchungen direkt in den Kalender ein, sodass keine Anfrage mehr durch das Raster fällt und der gesamte Prozess effizient organisiert bleibt. Auch vergessene Follow-ups gehören der Vergangenheit an: Eva verfolgt jede Anfrage konsequent und sorgt dafür, dass die No-Show-Rate nahezu gegen null geht. Selbst abgesagte Termine können dank ihrer intelligenten Nachverfolgung oft noch in Abschlüsse umgewandelt werden. Darüber hinaus ersetzt Eva ein ganzes Team für manuelle Aufgaben wie E-Mail-Versand, Erinnerungen und Nachverfolgungen - ohne Ausfälle, ohne Krankheit, immer zuverlässig im Einsatz und damit höchst kosteneffizient."Eva ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr ohne Pausen oder Krankheitstage im Einsatz, um das Team zu entlasten. Dadurch kann sich der Rest des Teams endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren", erklärt Dennis Melson von der Simpli GmbH.Reaktionsschnell, professionell, beharrlich - so entlastet Eva das VertriebsteamEine Vertriebsmitarbeiterin wie Eva, die sofort auf Anfragen reagiert und bis zum Abschluss dranbleibt, stellt für mittelständische Firmen einen enormen Wettbewerbsvorteil dar: Während in alten Prozessen beispielsweise maximal 60 Prozent der Anfragen überhaupt kontaktiert werden, liegt die Terminquote bei Eva bei bis zu 95 Prozent - es werden also nahezu alle Anfragen in Termine verwandelt.Anders als menschliche Vertriebsmitarbeiter lässt sich Eva auch von Rückschlägen nicht beirren. "Etwa 80 Prozent der Abschlüsse werden erst nach dem fünften Follow-up erzielt. Menschliche Mitarbeiter haben dafür oftmals gar nicht die Zeit. Eva hingegen bleibt dran - egal ob sie zwei, fünf oder zehn Follow-ups braucht, bis der Kunde zusagt", so Dennis Melson. Dies wirkt sich nicht nur auf die Absatzzahlen positiv aus - auch die Mitarbeiter sind motivierter und können sich auf echte, persönliche Verkaufsgespräche konzentrieren, ohne sich um Terminerinnerungen, Follow-ups oder Leadlisten sorgen zu müssen.Den Vertrieb der Zukunft schon heute erleben"Eva ist mehr als nur ein Tool", betont Tim Hoppe von der Simpli GmbH. "Mit ihr gehören lange Wartezeiten, frustrierte Kunden und vergessene Leads und Anfragen endgültig der Vergangenheit an. Stattdessen sorgt sie dafür, dass Unternehmen das volle Potenzial ihres Vertriebs entfesseln können." Dies schlägt sich auch in der Kundenzufriedenheit merklich nieder. "Fühlen sich Kunden bei einem Unternehmen gut betreut, empfehlen sie dieses gerne weiter - eine Chance, noch mehr Umsatz zu generieren", fasst Dennis Melson zusammen.Eva ist derzeit bereits bei Simpli.bot und anderen Firmen im Einsatz, während das Team von Simpli.bot fortlaufend an neuen Updates arbeitet. Sie wollen Ihre Follow-up-Prozesse automatisieren und Ihren Vertriebserfolg dadurch um ein Vielfaches steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von Simpli.bot (https://simpli.bot/) und testen Sie die KI-Vertriebsmitarbeiterin Eva kostenlos!