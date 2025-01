Wuppertal (ots) -Die Wintermonate stellen Handwerker vor besondere Herausforderungen: Glatte Wege, vereiste Baugerüste und mangelnde Beleuchtung gehören zu den häufigsten Ursachen für Unfälle auf Baustellen. Hinzu kommen die Risiken durch Schneefall, der wichtige Gefahrenstellen wie Glaskuppeln oder Wellplatten verdeckt.Sicherheit und Prävention sind besonders im Winter unerlässlich, um Verletzungen zu vermeiden und den Betrieb aufrechtzuerhalten - ein sicherer Arbeitsplatz erfordert klare Maßnahmen und durchdachte Planung. Wie Baustellen winterfest gemacht werden können und welche Sicherheitsvorkehrungen unverzichtbar sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.Tipp 1: Sicherer Umgang mit Glätte und AbsturzgefahrenDer Winter verwandelt Verkehrswege und Arbeitsflächen schnell in gefährliche Rutschbahnen. Schnee und Eis erhöhen die Sturzgefahr, besonders auf Gerüsten oder Dächern. Um diesen Risiken zu begegnen, hat regelmäßiges Schneeräumen oberste Priorität. Arbeitsbereiche und Wege müssen stets frei von Schnee gehalten werden: Hier bieten Sand oder Splitt zusätzliche Sicherheit.Ferner sollten Bauteile wie Lichtkuppeln oder Wellplatten, die durch Schnee unkenntlich werden, klar markiert und mit zusätzlichen Absturzsicherungen versehen sein. Diese präventiven Maßnahmen helfen, die Arbeit auch bei widrigen Wetterverhältnissen sicher und ohne Zwischenfälle fortzusetzen.Tipp 2: Arbeitsplätze an kalte Bedingungen anpassenEin sicherer und produktiver Arbeitsplatz benötigt auch in der kalten Jahreszeit optimale Bedingungen. Besonders die Beleuchtung spielt dabei eine entscheidende Rolle, da Dunkelheit in den Wintermonaten früh einsetzt. Gut beleuchtete Wege und Arbeitsbereiche minimieren das Unfallrisiko erheblich. Das bedeutet, dass Lampen regelmäßig gereinigt und Sicherheitsbeleuchtungen auch bei Dämmerung eingeschaltet sein müssen.Pausenräume sollten auf 21 °C beheizt und ausreichend groß sein. So können Mitarbeiter eine angenehme Pause verbringen, während feuchte Kleidung in Trockenräumen aufgehängt wird. Auch Toiletteneinrichtungen sind von großer Bedeutung - beheizbare Kabinen mit Handwaschgelegenheit steigern darüber hinaus den Hygienestandard und das Wohlbefinden.Tipp 3: Die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwendenDer Winter erfordert eine PSA, die den besonderen Bedingungen gerecht wird. Moderne Wetterschutzkleidung, die wasser- und winddicht ist, bietet den nötigen Schutz. Zusätzlich sind spezielle Winterhandschuhe für die Hände unverzichtbar.Besonders wichtig ist außerdem das Schuhwerk: Sicherheitsschuhe mit stark profilierter, rutschhemmender Sohle sorgen für sicheren Halt auf vereisten Flächen. Es empfiehlt sich, Schuhe eine Nummer größer zu wählen, damit dicke Socken bequem getragen werden können. Auch Bauhelme sollten mit speziellen Styroporpolstern oder Mützen ausgestattet sein, um den Kopf vor Kälte zu schützen.Tipp 4: Kommunikation als Schlüssel zur SicherheitDie beste Vorbereitung hilft wenig, wenn Sicherheitsmaßnahmen nicht bekannt oder unzureichend kommuniziert werden. Eine klare und regelmäßige Ansprache ist daher Voraussetzung für einen wirksamen Arbeitsschutz. Unterweisungen sollten praxisnah gestaltet sein und im Dialog zwischen Führungskräften und Mitarbeitern erfolgen. So können Mitarbeiter in Gesprächen eigene Erfahrungen teilen und das Bewusstsein für Risiken schärfen.Visuelle Hilfsmittel wie Poster oder digitale Displays sind hilfreich, um wichtige Botschaften zu vermitteln. Sie sollten regelmäßig aktualisiert werden, damit sich die Belegschaft stets an die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen erinnert. Des Weiteren spielen Führungskräfte und Sicherheitsbeauftragte eine zentrale Rolle, da sie als Vorbilder für das gesamte Team agieren.Tipp 5: Führungskräfte gezielt einbindenFührungskräfte sind entscheidend für die Umsetzung von Maßnahmen im Arbeitsschutz. Ihre Verantwortung beginnt bei der Planung und setzt sich in der täglichen Praxis fort. Umso wichtiger ist es, dass sie umfassend auf diese Aufgabe vorbereitet werden. Einmalige Schulungen reichen hier nicht aus. Stattdessen ist es empfehlenswert, kontinuierliche Weiterbildungen und Trainingsprogramme anzubieten, die auf die spezifischen Herausforderungen des Winters eingehen.Führungskräfte sollten als Vorbilder agieren, indem sie Schutzmaßnahmen konsequent anwenden und deren Einhaltung fördern. Betriebsversammlungen bieten eine ideale Plattform, um Erfolge zu teilen, Unfallstatistiken auszuwerten und Präventionsmaßnahmen zu besprechen. Dieser Schulterschluss zwischen Führungskräften, Fachkräften für Arbeitssicherheit, Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren sowie Betriebsräten und Betriebsärzten schafft Vertrauen und erhöht die Akzeptanz der Maßnahmen.Gemeinsam sicher durch die WintermonateDie Wintermonate stellen hohe Anforderungen an Handwerksbetriebe, doch durch vorausschauende Planung und konsequente Umsetzung von Schutzmaßnahmen lassen sich viele Risiken minimieren. Glätte, Schnee und Dunkelheit erfordern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein. Wer die genannten Tipps beherzigt, schafft nicht nur ein sichereres Arbeitsumfeld, sondern trägt auch zur Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter bei. Der Winter mag anspruchsvoll sein, doch mit der richtigen Vorbereitung lässt sich die saisonale Herausforderung bewältigen.Über Stefan Ganzke und die WandelWerker Consulting GmbH:Stefan Ganzke ist zusammen mit Anna Ganzke Gründer und Geschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH. 