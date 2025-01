München (ots) -Vom 29. bis 31. Januar treffen sich Expertinnen und Experten zum 63. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar, um aktuelle Herausforderungen und Themen des Verkehrsrechts zu diskutieren. Aus den Diskussionen in den verschiedenen Arbeitskreisen resultieren in der Regel gewichtige Empfehlungen an Politik und Entscheidungsträger. Der ADAC ist auch beim diesjährigen Verkehrsgerichtstag in allen Arbeitskreisen vertreten.Im Rahmen eines virtuellen Presse-Hintergrundgesprächs möchten wir Ihnen vorab die Inhalte der Arbeitskreise vorstellen und über die Standpunkte des ADAC informieren.In diesem Jahr stehen Themen wie die Folgen der Cannabislegalisierung und der Anhebung des Grenzwertes für den Straßenverkehr, Herausforderungen bei der MPU-Vorbereitung oder Grenzen bei Fahrtüchtigkeitstests durch die Polizei auf der Agenda. Auch Möglichkeiten zur Verbesserung von Kfz-Schadensgutachten werden diskutiert.Wir laden Sie herzlich ein zum virtuellen Pressehintergrundgesprächam 21. Januar 2025, um 11.00 Uhrmit Gerhard Hillebrand, ADAC Verkehrspräsident, sowieDr. Markus Schäpe, Leiter der Juristischen Zentrale des ADAC.Bitte teilen Sie uns bis zum 20. Januar 2025 per Mail an aktuell@adac.de mit, ob Sie teilnehmen wollen. Sie erhalten anschließend einen Link mit Ihren Zugangsdaten.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5952464