© Foto: Symbolbild von Dante Juhasz auf Pexels

Die Deutsche Bank macht wieder mal von sich reden - und diesmal endlich mit positiven Schlagzeilen. Die Aktie des größten deutschen Kreditinstituts hat ein neues 5-Jahres-Hoch erreicht. Doch was heißt das jetzt konkret? Ist das die lang ersehnte Trendwende, oder lauern doch noch Stolpersteine? Mit beeindruckenden 18,55 Euro je Aktie scheint das Papier auf einem Höhenflug zu sein. Aber wer schlau investiert, weiß: Hinter jeder Kurve kann auch eine Bremse warten. Was steckt also hinter dem Erfolg, und wie könnte es weitergehen? Wir schauen uns für Sie die aktuellen Zahlen, den Chart und das Gesamtbild genauer an - und klären für Sie, ob die Aktie wirklich ein Kauf ist.

Fundamentales Comeback: Solide Zahlen, große Hoffnungen

Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Die Deutsche Bank war jahrelang eher ein Sorgenkind der Finanzwelt. Doch jetzt meldet sich der Riese zurück - und das mit Wucht. Seit Mitte August 2024 hat die Aktie deutlich zugelegt. Allein das aktuelle Kursniveau von 18,55 Euro zeigt, dass hier ordentlich Musik drin ist. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 11,20 Euro ist das eine beeindruckende Erholung von über 60 %.

Die Basis für diesen Aufschwung liefern Zahlen, die sich sehen lassen können: Der Gewinn pro Aktie lag zuletzt bei 0,74 Euro - deutlich mehr als im Vorjahr. Und auch der Umsatz ist mit 16,59 Milliarden Euro kräftig gewachsen. Analysten rechnen für 2024 mit einem Nettogewinn von 3,6 Milliarden Euro, der 2025 sogar noch etwas steigen könnte. Vorausgesetzt, das Management hält die Kosten in Schach und der Handel mit Anleihen und Währungen bleibt stark.

Aber da ist noch mehr: Die Dividende soll 2025 auf 1,13 Euro klettern. Das ist fast eine Verdreifachung im Vergleich zu 2023. Und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von gerade mal 7 ist die Aktie immer noch sehr günstig bewertet. Die US-Konkurrenz hat mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Messlatte hochgelegt - die Hoffnung ist, dass die Deutsche Bank Anfang Februar ebenfalls überraschen kann.

Charttechnik: Trend zeigt nach oben, aber übertreibt der Kurs - RSI mahnt zur Vorsicht?

Der Chart sieht aktuell richtig gut aus. Die Aktie hat in den letzten Monaten fast alle relevanten Marken geknackt. Egal, ob kurzfristig, mittelfristig oder langfristig - die Deutsche Bank schwimmt in einem klaren Aufwärtstrend. Der Kurs liegt deutlich über der 200-Tage-Linie, ein deutliches Signal für Stärke.

Doch es gibt auch eine Kehrseite: Der Anstieg war zuletzt ziemlich rasant, vielleicht ein bisschen zu rasant. Technisch gesehen ist die Aktie überkauft. Ein Rücksetzer auf die 20-Tage-Linie bei rund 17 Euro wäre daher keine Überraschung. Und auch der RSI liegt deutlich im überkauften Bereich: Ein Warnzeichen!

Dennoch kleinere Korrekturen gehören dazu und könnten sogar eine neue Einstiegschance bieten.

Auf der Oberseite ist das nächste Ziel klar: die 20-Euro-Marke. Viele Analysten sehen dort das Potenzial der Aktie erstmal als ausgereizt an, zumindest mittelfristig. Nach unten gibt es eine solide Unterstützung bei 16,50 Euro. Sollten die Kurse darunter abrutschen, könnte es ungemütlich werden. Aber aktuell sieht alles danach aus, als würde die Deutsche Bank diese Hürden locker nehmen.

Stimmung und Ausblick: Rückenwind aus allen Richtungen

Manchmal passt einfach alles zusammen. Das Umfeld für Banken könnte derzeit kaum besser sein. In den USA haben die großen Institute zuletzt mit ihren Ergebnissen überzeugt. Das steckt an - auch hierzulande. Besonders spannend: Die lockere Zinspolitik der Zentralbanken gibt den Märkten einen ordentlichen Schub. Und das dürfte auch der Deutschen Bank in die Karten spielen.

Die große Frage bleibt aber, ob die Deutsche Bank ihre Hausaufgaben weiter so gut macht wie zuletzt. Rückstellungen, Restrukturierungskosten oder andere Überraschungen könnten die Stimmung schnell trüben. Bisher sieht es so aber aus, als hätte das Management die Kosten im Griff. Die geplante Dividendensteigerung ist da ein weiteres Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht.

Noch einsteigen?

Die Deutsche Bank hat mächtig zugelegt, aber sie scheint noch nicht am Ende ihres Potenzials. Die Zahlen stimmen, die Charttechnik unterstützt den Aufwärtstrend, und das Marktumfeld spielt in die Karten.

Unserer Meinung nach ist die Aktie bei Rücksetzern in Richtung 17 Euro ein Kauf Wert mit Kursziel 20 Euro. Der anfängliche Stopp wäre bei 16,20 Euro zu platzieren und mit steigenden Notierungen nachzuziehen. Somit ergibt sich ein gutes C/R-Verhältnis.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.