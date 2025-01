Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war zunächst geprägt von neuen Impulstiefs bei den Rentennotierungen sowie beim EUR/USD-Kurs, so die Analysten der Helaba.Letztlich seien die Inflationszahlen in den USA per saldo aber schwächer ausgefallen als erwartet und so seien die Zinssenkungserwartungen wiederbelebt worden. Renten und Euro hätten sich in der Folge von den Tiefs lösen können und der Aktienmarkt sei hierzulande in der Lage gewesen, ein neues DAX-Allzeithoch zu generieren. Auch beim Euro Stoxx sei dies gelungen, während die Indizes an der Wall Street ihre Bestmarken schon vor Weihnachten markiert hätten. Das seien zwar nur Momentaufnahmen, vor dem Hintergrund der "inauguration" von Donald Trump aber durchaus bemerkenswert. Hätten die Akteure die Angst vor der US-Zollpolitik verloren oder würden die daraus resultierenden Risiken für die USA nun höher gewichtet? ...

