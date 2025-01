Krefeld (ots) -Finanzberatung sollte Klarheit bringen, doch das Gegenteil ist oft der Fall. Viele Menschen verlassen Gespräche mit Banken oder Versicherungen mit einem mulmigen Gefühl. Sie fragen sich, ob die Empfehlung wirklich zu ihrem Vorteil war - oder nur dem Berater eine satte Provision eingebracht hat.Die tatsächlichen Kosten für eine Finanzberatung sind dabei schwer durchschaubar. Komplexe Vergütungsmodelle und hohe Provisionen sorgen nicht nur für Verwirrung, sondern auch für wachsendes Misstrauen. Eine Alternative stellt eine Honorarberatung dar. Nachfolgend lesen Sie 5 Gründe, warum Honorarberatung die bessere Alternative ist.Wenn die Finanzberatung nicht auf die Kundenbedürfnisse eingehtViele Menschen stehen provisionsbasierten Finanzberatungen skeptisch gegenüber. Immer häufiger schleicht sich das Gefühl ein, dass die Bedürfnisse des Kunden gar nicht im Mittelpunkt stehen. So berichten zahlreiche Kunden, dass Berater Produkte empfehlen, die nicht optimal auf ihre individuellen finanziellen Ziele abgestimmt sind, sondern hohe Provisionen für den Berater garantieren.Ein weiteres Problem ist die mangelnde Transparenz: Nicht immer ist klar, wie hoch die Gesamtkosten der Finanzprodukte tatsächlich sind, da diese in undurchsichtigen Modellen versteckt sind. In vielen Finanzprodukten sind beispielsweise zusätzliche Kosten enthalten, da die Provisionen des Beraters in den Produktpreis integriert sind. Das führt dazu, dass Verbraucher für die gleichen Produkte mehr zahlen als bei einer direkten, provisionsfreien Beschaffung - es bleibt ein Gefühl der Unsicherheit.Doch nicht nur das: Auf diesem Weg kommt es schnell zu finanziellen Nachteilen, wenn Produkte aufgrund hoher Kosten langfristig an Wert verlieren und die Rendite mindern. Laufende Gebühren, wie Verwaltungs- oder Bestandsprovisionen, reduzieren die erzielten Erträge über die Jahre hinweg deutlich. Solche Erlebnisse hinterlassen einen negativen Eindruck und schädigen das Vertrauen in die gesamte Branche. Dabei ist es von größter Bedeutung, dass sich Menschen korrekt absichern. Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, denn spätestens im Rentenalter erreicht sonst viele Betroffene das Problem der Altersarmut.5 Vorteile einer HonorarberatungDie Lösung stellt die Honorarberatung dar. Dabei handelt es sich um eine Form der Finanzberatung, bei der der Berater unabhängig von Provisionen oder Produktverkäufen arbeitet. Er wird im Gegensatz ausschließlich vom Kunden durch ein zuvor festgelegtes Honorar bezahlt. Die Vorteile liegen klar auf der Hand:1. Unabhängigkeit der BeratungHonorarberater sind nicht an Produktanbieter oder Provisionsmodelle gebunden. Sie können daher objektiv und ausschließlich im Interesse ihrer Kunden beraten, ohne finanzielle Anreize für den Verkauf bestimmter Produkte.2. Transparente KostenstrukturDie Kosten der Honorarberatung sind klar und nachvollziehbar. Kunden wissen genau, wie viel sie für die Beratungsleistung zahlen, da keine versteckten Gebühren oder Provisionen in den Produktkosten enthalten sind.3. Vermeidung von InteressenkonfliktenDa Honorarberater nicht durch Provisionen vergütet werden, besteht kein Anreiz, Produkte zu empfehlen, die nicht den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Außerdem können Honorarberater auf eine große Palette an Finanzprodukten und -leistungen zurückgreifen, um dem Kunden eine passende Lösung zu bieten.4. Langfristige finanzielle VorteileDurch die Vermeidung teurer provisionsbasierter Produkte profitieren Kunden langfristig von geringeren Kosten und potenziell höheren Renditen, da die Produkte keine versteckten Gebühren enthalten.5. Vertrauensvolle KundenbeziehungDie Honorarberatung schafft eine vertrauensvollere Beziehung zwischen Berater und Kunde, da die Vergütung transparent und unabhängig von der Produktwahl erfolgt. Das stärkt das Vertrauen in die Objektivität der Beratung und die Qualität der Empfehlungen.Das eigene Geld sinnvoll investieren: So unterstützt die Honoris Finance GmbH ihre KundenDie Honoris Finance GmbH arbeitet nach eben diesen Kriterien. Dabei steht im Vordergrund, immer die vorteilhaftesten Anlagestrategien für jeden Kunden zu finden. In einer Erstberatung werden zunächst alle Asset-Klassen und bestehenden Vermögenswerte analysiert. Gemeinsam mit dem Berater kann der Kunde dann seine Ziele festlegen und erhält ein individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept nach den aktuellen finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen. Versteckte Preise sind bei der Honoris Finance GmbH im Übrigen nicht zu befürchten. Alle Preise für die unterschiedlichen Dienstleistungen sind auf der Webseite transparent aufgeführt.Darüber hinaus arbeiten bei der Honoris Finance GmbH nur Versicherungsvermittler, die auch die geforderten Zulassungen besitzen, darunter 34d für den Versicherungsbereich und 34f für den Fondsvermittlungsbereich. Folglich dürfen sie sich unabhängige Finanzexperten auf Honorarbasis nennen - die keine Provisionen nehmen. Zum Abschluss sollte noch einmal betont werden, dass es immer oberste Priorität haben sollte, sich um die eigene finanzielle Absicherung zu kümmern. Ein Aufschieben kann sich sonst später fatal auswirken.Über Andree Breuer:Andree Breuer ist Finanzexperte auf Honorarbasis, Vermögensverwalter und Gründer der Honoris Finance GmbH. Mit seinem Team bildet er Versicherungsmakler im Bereich der Altersvorsorge weiter, die ihren Kunden die besten Möglichkeiten aufzeigen möchten, ihr Geld sinnvoll zu investieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche gilt er als einer der Pioniere der unabhängigen Honorarberatung. Mehr Informationen dazu unter: https://www.honoris-finance.de/Pressekontakt:Honoris Finance GmbH - Geschäftsführung Andree Breuer, Alexander DunzeWilhelmshofallee 75, 47800 KrefeldTelefon: 02151/70460info@honoris-finance.dewww.honoris-finance.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Honoris Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170811/5952486