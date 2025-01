(shareribs.com) London 20.01.2025 - Die Ölpreise bewegen sich zu Wochenbeginn kaum. Die Marktteilnehmer halten sich in Erwartung der Amtseinführung von Donald Trump zurück. In der vergangenen Woche legten die Ölpreise um rund ein Prozent zu. Gestützt wurden die Notierungen von den jüngsten US-Sanktionen gegen den russischen Ölsektor. In der neuen Woche blicken die Anleger gebannt in die USA. Dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...