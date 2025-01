EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Erwerb der Lyra Pet Plattform für Tierbedarf



20.01.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG: Erwerb der Lyra Pet Plattform für Tierbedarf



Düsseldorf, 20. Januar 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die Gesellschaft Lyra Pet GmbH mit Sitz in Albstadt erworben. Per Januar 2025 wurde ein Vertrag über 100 % der Gesellschaftsanteile mit den veräußernden Gesellschaftern unterzeichnet. Verkäufer war die Swiss Commerce Group mit Sitz in Langenthal (Schweiz). Das Closing wird für Februar 2025 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Lyra Pet besteht seit dem Jahr 2009 und vertreibt als Plattform Produkte in den Bereichen Tiernahrung, Tierbedarf und Tiergesundheit.



Rafael Menke, Geschäftsführer bei Lyra Pet: "Wir freuen uns sehr, künftig gemeinsam mit der TPG das Wachstum umzusetzen und den Schwerpunkt auf die Anbindung von Partnern zu legen. In der Branche der Tierbedarfshändler gibt es über 2.000 Anbieter und Händler, die hier im Raum DACH aktiv sind, ein riesiges Potenzial."



Ziel der Übernahme der Lyra Pet ist es, den Bereich Tierbedarf als Plattform weiter auszubauen, neue Partner anzubinden und stationären Händlern sowie Herstellern weitere Umsatzpotenziale durch den Onlineverkauf zu ermöglichen.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Mit der Übernahme von Lyra Pet besetzen wir erstmals die Branche Tierbedarf - ein wachsendes und profitables Segment im eCommerce und Handel. Wir freuen uns, hier den Plattformansatz mit unserer Software und unserem Know-how umzusetzen und weitere Akquisitionen in diesem Bereich vorzunehmen."



Axel Wüstmann, CEO der Swiss Commerce Group: "Mit der TPG haben wir einen langfristigen Partner und Gesellschafter für Lyra Pet gewonnen, der die richtigen Kompetenzen hat, um die Marke auszubauen und den Multi-Kanal-Vertrieb zu fördern. Die bisherige Entwicklung unterstreicht die starke Entwicklung der Marke und die langfristige Bindung der Kunden an die Produkte."



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 17 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 24 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



20.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com