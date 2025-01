Defiance Silver schließt erste Tranche der Privatplatzierung erfolgreich ab

Anzeige / Werbung Defiance Silver hat durch eine erfolgreiche Finanzierungsrunde 732.200 CAD eingeworben. Mit diesen Mitteln plant das Unternehmen, seine Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in den produktiven Silberregionen Mexikos deutlich auszubauen. Der Fokus liegt dabei auf den Projekten in Zacatecas, einer der weltweit bekanntesten Regionen für Silbervorkommen. Defiance Silver hat durch eine erfolgreiche Finanzierungsrunde 732.200 CAD eingeworben. Mit diesen Mitteln plant das Unternehmen, seine Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in den produktiven Silberregionen Mexikos deutlich auszubauen. Der Fokus liegt dabei auf den Projekten in Zacatecas, einer der weltweit bekanntesten Regionen für Silbervorkommen. Kapitalmaßnahme Durch die Ausgabe von 3.661.000 Einheiten zu je 0,20 CAD konnte das Unternehmen 732.200 CAD generieren. Jede Einheit umfasst eine Stammaktie und ein halbes Bezugsrecht ("Warrant"), das den Erwerb weiterer Aktien zu 0,35 CAD innerhalb von 24 Monaten ermöglicht. Laut Unternehmensangaben soll diese Struktur sowohl die finanzielle Flexibilität sichern als auch den Investoren zukünftige Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen. Strategischer Fokus: Mexikos Silberregionen Die neuen Mittel werden laut dem Management zur Intensivierung der Arbeiten an den Projekten in Zacatecas verwendet. Das Lucita-Projekt, bestehend aus den Gebieten Lucita North und Lucita South, weist nach Unternehmensangaben vielversprechende polymetallische Systeme mit hohen Konzentrationen an Silber und Gold auf. Mit der zweitgrößten Landposition in dieser Region strebt Defiance Silver an, die bestehenden Ressourcen auszubauen und neue Explorationserfolge zu erzielen. Politische Stabilität als Rückenwind? Die politischen Entwicklungen in Mexiko seien laut Defiance Silver ein entscheidender Faktor für die Umsetzung der Projekte. Das Unternehmen verweist darauf, dass die politische Führung durch den Verzicht auf ein Tagebauverbot ein positives Investitionsklima geschaffen habe, das das Vertrauen der Anleger in die langfristige Realisierbarkeit von Projekten stärkt. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA2447672080

