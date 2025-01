Stuttgart (ots) -Mit erneut hoher Beteiligung wurde die diesjährige Leserwahl der Magazine promobil und CARAVANING zu den Reisemobilen und Caravans des Jahres entschieden: Mehr als 18.400 Teilnehmende haben ihre Stimme abgegeben. Die in der Branche sehr begehrten Auszeichnungen wurden feierlich zum Auftakt der Stuttgarter Reisemesse CMT am 18. Januar 2025 verliehen.Bei den Reisemobilen standen in elf Kategorien 274 Modelle und Baureihen sowie 23 Basisfahrzeuge zur Wahl - vom kompakten Campingbus bis zum luxuriösen Liner. In der Kategorie Kompakt-Campingbusse verteidigt das Modell VW California Ocean seine Spitzenposition aus den Vorjahren, ebenso wie der Pössl Summit bei den Campingbussen mit Bad (bis 60.000 Euro). Mit jeweils zwei ersten Plätzen zählen auch Weinsberg und Niesmann+Bischoff zu den Gewinnern 2025. Je eine Spitzenposition erringen Hymer, Carthago, Bimobil und Adria. Der slowenische Hersteller bleibt außerdem wichtigste nichtdeutsche Marke und gewinnt in sieben von neun Reisemobil-Kategorien die Importwertung. "Das Modellangebot und der Variantenreichtum bei Reisemobilen sind nach wie vor enorm groß. Und die Vielzahl der Teilnehmenden belegt, wie beliebt die Urlaubsform nach wie vor ist", sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil. "Die Zulassungszahlen sind ebenfalls weiter auf Rekordniveau, auch wenn die Zuwächse nicht mehr ganz das Niveau der Boomjahre in Corona-Zeiten erreichen."Bei der Wahl zu den Caravans des Jahres konnten die Leserinnen und Leser diesmal ihre Favoriten in sechs Kategorien mit insgesamt 66 Modellen benennen. Auch hier lag in den Importwertungen der jeweiligen Klassen der Hersteller Adria am häufigsten vorn und eroberte in vier von sechs Importkategorien den ersten Platz. Gesamtsieger in der Kompaktklasse wurde erneut der Klassiker Eriba Touring. Die Einsteigerklasse gewinnt Dethleffs mit dem Modell C'Go/UP, während Tabbert in der Unteren Mittelklasse mit dem Senara punktet. Alle weiteren Kategorien, also die Mittel- bis zur Ober- und Luxusklasse, entschied jeweils der Hersteller Fendt für sich und wiederholt damit die Erfolge der Vorjahre. Ingo Wagner, Chefredakteur von CARAVANING, überrascht das Wahlergebnis nicht: "Es ist schon erstaunlich, wie kontinuierlich die Leserinnen und Leser von CARAVANING abstimmen. Bis auf eine Importkategorie waren alle Erstplatzierten schon bei der Leserwahl 2024 die Sieger. Auch auf den Rängen zwei und drei hat es nur geringe Verschiebungen gegeben. Das spricht nicht nur für die Expertise der Leserschaft, die im Durchschnitt seit fast 20 Jahren mit dem Wohnwagen in den Urlaub fährt, sondern auch für die Arbeit der prämierten Marken, deren Modelle im Wortsinn als gute Wahl angesehen werden und auch in unseren Tests überwiegend sehr gut abschneiden."Die ersten Plätze aller Kategorien können unter www.motorpresse.de heruntergeladen werden. Die vollständigen Ergebnisse aller Abstimmungen finden Leserinnen und Leser in den Märzausgaben von CARAVANING und promobil, die jeweils am 13. Februar 2025 im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich sind (auch als E-Paper). Online stehen die Ranglisten unter www.promobil.de und www.caravaning.de zur Verfügung.Ergänzend zu den Fahrzeugwahlen bestimmten die Teilnehmenden auch ihre Favoriten unter 152 Zubehörmarken in 15 Kategorien. Zudem führten promobil und CARAVANING im Rahmen der Leserwahlen zum dritten Mal eine große Studie zur Zufriedenheit unter Campern durch. Gefragt wurden die Teilnehmenden zu ihrer Zufriedenheit in Bezug auf die drei wichtigen Themenkomplexe Produktqualität, Kauf und Service sowie dem Campingurlaub selbst. Die Ergebnisse zeigen: Reisemobilisten und Caravaner sind tendenziell zufriedene, ausgewogen urteilende Menschen. Mit ihrem Votum, insbesondere dazu, wie sich die Qualität in den einzelnen Bereichen in den letzten Jahren verändert hat, geben sie sowohl der Industrie, als auch Handels- und Campingbetrieben allerdings auch Hausaufgaben.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKEund viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5952550