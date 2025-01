Köln (ots) -Das Feline Care Nutrition-Sortiment von ROYAL CANIN© unterstützt häufige Empfindlichkeiten bei ausgewachsenen Katzen mit speziell entwickelter Nahrung. "Ein gutes Konzept", findet TV-Moderatorin und Katzenkennerin Judith Rakers.Katzen begegnen uns auf Augenhöhe. Wenn sie nicht zusammengerollt an ihrem Lieblingsplatz liegen, lautlos durch die Räume streifen, Schatten jagen oder hinter einer Spielzeugmaus her flitzen, suchen sie - vielleicht - unsere Nähe. Leichtfüßig pendeln die flauschigen Mitbewohner zwischen Unabhängigkeit und Zuneigung und machen, was ihnen gefällt. Genau dafür lieben wir sie und geben alles, damit sie bei uns das beste Leben haben.Neben ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit braucht jede Katze eine bedarfsgerechte Nahrung (https://www.royalcanin.com/de/about-us/our-nutritional-approach/essential-nutrients-for-cats-and-dogs-explained). "Während es meinen kleinen Genießern vor allem um den Geschmack geht, achte ich natürlich auf das Gesamtpaket. ROYAL CANIN© hat für jede Katze eine Lösung, die ihre Ernährungsbedürfnisse optimal unterstützt und Empfindlichkeiten berücksichtigt", sagt Judith Rakers, die mit drei Katzen, zwei Pferden und freilaufenden Hühnern auf ihrer "kleinen Farm" im Norden Hamburgs lebt.Katzen wissen, was sie wollen. Und ROYAL CANIN© (https://www.royalcanin.com/de/about-us/our-nutritional-approach/essential-nutrients-for-cats-and-dogs-explained) weiß, was sie brauchen: Die Marke entwickelt seit über 55 Jahren gemeinsam mit Tierärzt*innen und Wissenschaftler*innen maßgeschneiderte Rezepturen (https://www.royalcanin.com/de/about-us/our-nutritional-approach/essential-nutrients-for-cats-and-dogs-explained), die auf fundierter Forschung und aktuellen Erkenntnissen basieren. Ein umfangreiches Kontrollverfahren garantiert höchste Qualität. Mit dem Feline Care Nutrition-Sortiment bietet ROYAL CANIN©Ernährungslösungen, die häufige Empfindlichkeiten bei Katzen berücksichtigen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. "Ein gutes Konzept", sagt Judith Rakers. "Wir wissen ja alle, wie wichtig die richtige Ernährung für die Gesundheit ist. Das ist bei Katzen nicht anders."Ein häufiges Problem: Empfindliche HarnwegeVerschiedene Faktoren, wie beispielsweise eine genetische Veranlagung, unausgewogene Ernährung oder eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme können zu Problemen im Bereich der Harnwege führen. Dadurch entstehende Harnkristalle oder Harnsteine können zu Reizungen und schmerzhaftem Harnabsetzen führen. Auch Judith Rakers hatte schon einen kleinen Patienten zu Hause, der Spezialnahrung benötigte: "Meine Katze Leni brauchte mit 16 Jahren Spezialnahrung, weil sie Probleme mit ihren Nieren und Harnsteine hatte. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es dann ist, ein Futter zu finden, das der Fellnase hilft und ihr gut schmeckt."Um die Harnwege gesund zu halten, hat ROYAL CANIN© URINARY CARE entwickelt. Die Trocken- und Feuchtnahrung unterstützt mit einer ausgewogenen Formel ein gesundes Harnwegsmilieu. Eine interne Studie von ROYAL CANIN© zeigt: URINARY CARE unterstützt in nur 10 Tagen die Harnwegsgesundheit bei gesunden Katzen.Sensibles Thema: Die empfindliche VerdauungKatzen können aus verschiedenen Gründen zu einer empfindlichen Verdauung neigen. Symptome können weicher Kot, Durchfall, Verstopfungen oder auch Erbrechen sein.Die Trockennahrung ROYAL CANIN© SENSIBLE für Katzen im Alter von 1-7 Jahren mit empfindlicher Verdauung kombiniert hoch verdauliche L.I.P.-Proteine (Proteine mit einer Verdaulichkeit von mind. 90%), mit Präbiotika, um eine gesunde Darmflora zu fördern. Drei unterschiedliche Krokettenformen und sorgfältig ausgewählte Nährstoffe können die Nahrungsaufnahme der Sensibelchen anregen. Durch die höhere Energiedichte können kleinere, leichter verdauliche Portionen gefüttert werden.Um die Bedürfnisse von Katzen mit sensibler Verdauung optimal anzusprechen, ist eine Mischfütterung mit der Feuchtnahrung ROYAL CANIN© INSTINCTIVE ideal: Die Rezeptur entspricht dem optimalen Nährstoffprofil, welches ausgewachsene Katzen instinktiv bevorzugen. Ein angepasster Energiegehalt hilft zudem dabei, das Idealgewicht zu halten.Die Basis für ein gesundes KatzenlebenEine Mischfütterung aus Trocken- und Feuchtnahrung hat viele Vorteile: Sie macht die Mahlzeiten für Katzen abwechslungsreicher und interessanter. Feste Kroketten haben einen Zahnputzeffekt, während Feuchtnahrung den Wasserhaushalt unterstützt und zur Harnwegsgesundheit beiträgt. Trocken- und Feuchtnahrung kann zusammen oder getrennt morgens und abends gegeben werden. Frisches Wasser macht das Nahrungsangebot komplett. Da Katzen es von Natur aus nicht gerne mögen, wenn der Wassernapf direkt neben dem Futternapf steht, bietet es sich an, mehre Trinkquellen im Wohnbereich aufzustellen.Unterschiedliche Materialien und Größen machen neugierig und erhöhen die Chance, dass Katzen auf ihrem Streifzug durch Wohnung, Haus oder Garten immer mal wieder Trinkpausen einlegen.Die Nahrung:ROYAL CANIN© Urinary CareAlleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen ab dem 12. Monat zur Unterstützung der Harnwegsgesundheit als Trockennahrung in Krokettenform oder Feuchtnahrung in feinen Stückchen.Neu: ROYAL CANIN© Urinary Care in Soße12 x 85 g Packung für 21,96 Euro (UVP im Einzelkauf)ROYAL CANIN© Urinary Care in Gelee12 x 85 g Packung für 21,96 Euro (UVP im Einzelkauf)ROYAL CANIN© Urinary Care Trockennahrung2 kg für 31,90 Euro (UVP im Einzelkauf - unterschiedliche Gebindegrößen erhältlich)ROYAL CANIN© SENSIBLE TrockennahrungAlleinfuttermittel für sensible Katzen vom 1. bis zum 7. Lebensjahr2 kg, 26,90 Euro (UVP im Einzelkauf - unterschiedliche Gebindegrößen erhältlich)ROYAL CANIN© INSTINCTIVEAlleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen ab dem 12. 