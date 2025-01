Köln (ots) -Kinderleicht informiert mit GEOLINO: Am 23. Februar sind in Deutschland Bundestagswahlen. Passend dazu entwickelt GEOLINO, das Wissensmagazin für Kinder, ein spannendes und lehrreiches Angebot. Unter dem Motto "Bundestagswahl einfach erklärt" wird das Thema Wahlen auf kreative und verständliche Weise für die junge Leserschaft aufbereitet.In insgesamt zwei Ausgaben dreht sich bei GEOLINO alles rund um die Bundestagswahl. So beinhaltet das am 21. Januar erscheinende Magazin ein 7-seitiges Wahl-Spezial, das die Bedeutung und den Ablauf der Bundestagswahlen sowie die Parteien und deren Spitzenkandidat:innen spielerisch, durch anschauliche Illustrationen und auf Augenhöhe der Kinder erklärt. Und auch kurz vor dem politischen Ereignis integriert GEOLINO in Ausgabe 3 am 18. Februar spannende Facts zum Bundestag.Ein besonderes Highlight: Auch im Nachrichtenmagazin stern liegt ab dem 20. Februar ein GEOLINO-Handbuch zur Bundestagswahl bei. Auf 16 Seiten werden hier zentrale Fragen wie "Warum wird jetzt gewählt?" oder "Wie und wen wählt Deutschland?" beantwortet. Darüber hinaus bereitet der Beileger auch Informationen rund um die verschiedenen Parteien sowie Kandidat:innen verständlich auf. Für alle, die wissen wollen, wie es danach weitergeht, folgt nach der Wahl ein monothematisches GEOLINO EXTRA unter dem Titel "Buntes Deutschland", das die Ergebnisse und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft thematisiert.Doch nicht nur in den Print-Magazinen vermittelt GEOLINO die Bundestagswahl kinderleicht: Auch online werden unter www.geolino.de/wahl spannende Inhalte geboten, die Kinder zum Mitdenken und Mitreden anregen. Zwei GEOLINO SPEZIAL Podcast-Folgen widmen sich den Themen "Wahlen und Demokratie" sowie "Buntes Deutschland" und bieten zusätzliches, informatives Audio-Material. Begleitend wird auf den Social-Media-Kanälen von GEOLINO auf Instagram und Facebook Content zu den Wahlen bereitgestellt und zur Diskussion angeregt.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Victoria Körner: Junior Communication Managerin Kids, Consumer Products & Multichannel RTL Deutschland | T: +49 0221 456-51013 | victoria.koerner@rtl.deOriginal-Content von: GEOlino, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113897/5952587