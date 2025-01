© Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Am Bondmarkt wird erstmals darauf spekuliert, dass die US-Notenbank die Zinsen noch in diesem Jahr erhöhen könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Fed die Märkte unvorbereitet trifft.An den Finanzmärkten mehren sich Spekulationen, dass die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) eine Erhöhung sein könnte - entgegen der allgemeinen Erwartung einer Senkung. Diese Annahme, bisher als Außenseitermeinung betrachtet, gewann nach einem überraschend starken Arbeitsmarktbericht am 10. Januar an Boden. Trotz eines jüngsten Berichts zur Inflation, der eher die Position der Fed zu möglichen Zinssenkungen stärkte und die Renditen am US-Bondmarkt von ihren Mehrjahreshochs zurückfallen ließ, …