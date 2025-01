NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor den Quartalszahlen aus dem Kapitalgütersektor auf "Overweight" belassen. Siemens sei neben Schneider Electric am aussichtsreichsten unter den Schwergewichten des Sektors, schrieb Analyst Andrew Wilson in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Münchener profitierten von Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2025 / 19:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101