Stabilität: Quartalsbericht zu Prospect Resources' Q4 2024

Anzeige / Werbung Prospect Resources hat seinen Bericht für das vierte Quartal 2024 präsentiert und betont dabei eine solide finanzielle Basis sowie deutliche Fortschritte bei seinem zentralen Mumbezhi-Kupferprojekt im sambischen Copperbelt. Das Unternehmen erläuterte, wie strategische Maßnahmen und fokussierte Planung es ermöglichen sollen, die Entwicklung des Projekts effizient voranzutreiben. Solide Finanzen sichern Flexibilität Zum Ende des Quartals verfügte Prospect Resources über liquide Mittel von 8,5 Millionen AUD bei Schuldenfreiheit. Diese Stabilität böte laut dem Unternehmen eine günstige Grundlage, um das Mumbezhi-Projekt ohne externe Finanzierung voranzutreiben. Im Verlauf des Quartals habe Prospect außerdem 9,1 Millionen AUD durch eine Aktienplatzierung und ein Aktienkaufprogramm (Share Purchase Plan, SPP) eingenommen. Dieser Kapitalzufluss solle die Finanzierung weiterer Explorationsaktivitäten, wie geophysikalischer Untersuchungen und einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA), sichern. Erfolge im Mumbezhi-Kupferprojekt Das Mumbezhi-Projekt bleibe der zentrale Schwerpunkt des Unternehmens. Im Bericht werden folgende Fortschritte hervorgehoben:



-Erweiterung mineralisierter Zonen: Bohrungen hätten im Nyungu-Central-Depot Abschnitte mit 0,95 % Kupfer über 36,1 Meter und 0,84 % Kupfer über 35 Meter nachgewiesen. Diese Ergebnisse deuteten auf ein großes Potenzial für einen Tagebau hin.



-Geophysikalische IP-Messungen: Neue Anomalien seien im Nyungu-Nord- und Kabikupa-Gebiet entdeckt worden, die zusätzliche Explorationsziele erschließen könnten.



-Lizenzanträge: Zwei großflächige Bergbaulizenzen seien beantragt worden, um langfristige Planungssicherheit für das Mumbezhi-Projekt zu gewährleisten.



Die erste JORC-konforme Ressourcenschätzung sei für das erste Quartal 2025 geplant. Lage des Mumbezhi-Kupferprojekts in der sambischen Copperbelt-Region, einem weltweit führenden Gebiet für Kupferbergbau. Aktuelle Projekte Das Unternehmen lege nach eigenen Angaben besonderen Wert, die geplanten Explorationsziele zu erreichen. Prioritäten seien unter anderem:



-Der Abschluss der ESIA bis zur ersten Jahreshälfte 2025.



-Die Erstellung eines umfassenden Scoping-Studiums, das technische und wirtschaftliche Bewertungen des Projekts umfassen soll.



-Die Mobilisierung zusätzlicher Bohrgeräte, um die Phase-2-Bohrungen zu beschleunigen. Vorteile des regulatorischen Umfelds Das Unternehmen verwies darauf, dass neue regulatorische Maßnahmen in Sambia die Attraktivität der Region als Bergbau-Standort weiter erhöhen könnten. Der kürzlich eingeführte Minerals Regulation Commission Bill 2024 biete bessere Planungssicherheit und Transparenz, was die Umsetzung des Mumbezhi-Projekts unterstütze. Ausblick Das Unternehmen sehe sich mit einer starken finanziellen Basis und klaren Fortschritten bei der Exploration gut gerüstet, um das Potenzial des Mumbezhi-Projekts weiter zu erschließen. Kurzfristige Ziele, wie die erste JORC-konforme Ressourcenschätzung, sollen die Grundlage für eine langfristige Wertsteigerung legen. Sichere dir deinen Platz - kostenlos und begrenzt! Klicke hier zum Anmelden Enthaltene Werte: XD0002058432,AU000000PSC9

