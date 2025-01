In wenigen Stunden wird Donald Trump in Washington zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt. Stilistisch und inhaltlich dürfte er in vielen Punkten da anknüpfen, wo er am Ende seiner ersten Amtszeit 2021 aufgehört hat. Neu ist allerdings seine offene Unterstützung für Kryptowährungen. Kein Wunder also, dass der Markt derzeit auf Touren kommt.Trump hatte Krypto-Themen bereits im Wahlkampf auf die Agenda gesetzt und auch nach seinem Wahlsieg im November immer wieder aufgegriffen. So beabsichtigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...