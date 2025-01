Wien (www.anleihencheck.de) - Nach dem Anstieg der Renditen seit Anfang Dezember kam es in dieser Woche zu einer gewissen Konsolidierung, so Markus Tschapeck und Franz Zobl, Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Renditen von US-Staatsanleihen seien um mehr als 10 Basispunkte zurückgegangen, die Renditen von deutschen Bundesanleihen seien in geringerem Maße gefolgt. Auslöser sei die leicht unter den Erwartungen veröffentlichte Kerninflation der Verbraucherpreise in den USA gewesen. Die Kerninflation sei im Jahresvergleich leicht auf 3,2% zurückgegangen, die Dynamik im Monatsvergleich habe im Dezember bei 0,23% gelegen. Die Gesamtinflation sei im Jahresvergleich auf 2,9% gestiegen, was auf die Dynamik der Energiepreise zurückzuführen sei. Bei den Kernpreisen hätten die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen sowie für Transportdienstleistungen die stärkste Preisdynamik verzeichnet. ...

