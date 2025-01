Emittent / Herausgeber: Alphapet Ventures GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

München, 20. Januar 2025: AlphaPet Ventures, Europas führende digitale Markenplattform für Premium-Tiernahrung, hat JR Pet Products, die führende UK Premiummarke für natürliche Kauartikel und Hundesnacks, übernommen. Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Buy-and-Build-Strategie von AlphaPet. AlphaPet Ventures (AlphaPet) digitalisiert den Heimtiermarkt und entwickelt sowie vertreibt Premium-Marken erfolgreich in ganz Europa. Zum Portfolio zählen etablierte Marken wie Wolfsblut, Wildes Land, Arden Grange und Herrmann's Manufaktur. Die Multi-Channel-Strategie von AlphaPet kombiniert einen starken digitalen Direktvertrieb (D2C) mit einer kundenorientierten Ansprache über eigene Plattformen und Partnerschaften mit führenden Handelspartnern im B2B-Segment. JR Pet Products (JR) wurde 2012 von Jonathan und Rebecca Davies gegründet, unterstützt durch ein Seed-Investment von Stephen Tandy, einem engen Freund der Familie. JR hat sich in den letzten Jahren zur führenden Premiummarke für natürliche Hundesnacks in UK entwickelt. Das Sortiment umfasst hochwertige, natürliche Kauartikel und Snacks, die über den eigenen D2C-Shop und ausgewählte B2B-Partner vertrieben werden. Der Fokus auf beste Rohstoffe und Qualität hat JR eine treue und stark wachsende Kundenbasis gesichert. Marco Hierling, Gründer und CEO von AlphaPet: "Jonathan und Rebecca haben mit JR eine fantastische Marke aufgebaut, die perfekt zu unserem Portfolio passt. JR ergänzt unser Engagement für gesunde und qualitativ hochwertige Tiernahrung ideal und erweitert unser Angebot um eine führende Marke von Hundesnacks." "Mit AlphaPet erhält JR Zugang zu umfangreichen Ressourcen und einem etablierten europäischen Vertriebsnetz, was der Marke ein großes Wachstumspotenzial eröffnet." erklärt Fritjof Franz, Partner bei capiton. Jonathan und Rebecca Davies, Gründer und Geschäftsführer von JR: "Die Partnerschaft mit AlphaPet markiert ein spannendes neues Kapitel für JR. Gemeinsam möchten wir die Stärke unserer Marke weiter ausbauen und zusammen mit unseren vertrauensvollen Lieferanten und Kunden unsere Wachstumsziele erreichen." Das gesamte Team von JR bleibt an Bord, und Jonathan und Rebecca Davies werden weiterhin als Geschäftsführer tätig sein. Die Übernahme von JR Pet Products ist die vierte Akquisition von AlphaPet seit 2020 und ein weiterer Schritt zur Stärkung der Position als führende europäische Plattform für Premium-Tiernahrung und Snacks. Die Übernahme wurde durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert. Patria Investments, ein bestehender LP von capiton, übernahm die Rolle des Lead-Investors, unterstützt von Venture Stars und bestehenden AlphaPet Gesellschaftern. Mark Nicolson, Partner und Leiter für Primary Investments bei Patria, erklärte: "Wir freuen uns, das nächste Kapitel der Wertschöpfung für AlphaPet zu ermöglichen, und blicken voller Zuversicht auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit dem außergewöhnlichen Management-Team von AlphaPet und capiton, einem der leistungsstärksten Manager im europäischen Private-Equity-Markt." Die Fremdfinanzierung wurde von CVC bereitgestellt, was ihre anhaltende Unterstützung der Buy-and-Build-Strategie von AlphaPet unterstreicht. Beraten wurde AlphaPet von Ashfords (Legal UK), LutzAbel (Legal Deutschland), Deloitte (Financial und Tax), Allen & Overy (Financing Legal) und Sonntag & Partner (Tax & Structure). JR wurde von Quantuma Advisory (Lead-Berater) und Thomson Snell & Passmore (Legal) beraten. Über AlphaPet Ventures AlphaPet Ventures ist Europas führende technologiegetriebene Markenplattform für Premium-Tiernahrung. Durch die Kombination von Multi-Channel-Vertrieb, digitalem Markenaufbau und technologischen End-to-End-Lösungen transformiert AlphaPet den Heimtiermarkt. Das Unternehmen zeichnet sich durch den Direktvertrieb an Endkunden (D2C) und den Business-to-Business-Vertrieb (B2B) aus und nutzt dabei sein Know-how in den Bereichen Technologie, Business Intelligence, digitales Marketing und Logistik. Durch die Kombination aus organischem Wachstum und einer erfolgreichen Buy-and-Build-Strategie hat AlphaPet ein stetig wachsendes Portfolio an führenden europäischen Premiummarken aufgebaut. Geleitet von der Vision: "Healthy food for every pet" treiben die Tochtergesellschaften und Marken von AlphaPet die Premiumisierung und Digitalisierung des Heimtiermarktes weiter voran. Über JR Pet Products JR wurde 2012 von Jonathan und Rebecca Davies mit einem Seed-Investment von Stephen Tandy gegründet. In den letzten Jahren hat sich JR zu einem führenden Unternehmen auf dem Premium-Hundemarkt entwickelt. Das Unternehmen legt größten Wert auf Qualität und Innovation und hat einen erfolgreichen Multi-Channel-Vertrieb mit einem starken Netzwerk von B2B-Partnern und direktem Endkundenzugang (D2C) aufgebaut. JR wird dem britischen Fachhandel für Heimtiere auch weiterhin treu bleiben. Über capiton capiton ist eine unabhängige, inhabergeführte Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 1,6 Milliarden Euro. Das aktuelle Portfolio umfasst 19 mittelständische Unternehmen und unterstützt Management-Buyouts sowie Wachstumsfinanzierungen für etablierte Unternehmen. Über Patria Investments Patria ist eine führende Gesellschaft für alternative Investments mit über 35 Jahren Erfahrung und Spezialisierung auf widerstandsfähige Schlüsselsektoren. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 44 Milliarden US-Dollar und einer globalen Präsenz strebt Patria Investments danach, konsistente Renditen in attraktiven, langfristigen Anlagemöglichkeiten zu erzielen und gleichzeitig einen nachhaltigen Wert für die Gesellschaft zu schaffen. Über Reimann Investors Reimann Investors ist ein Family Office und eine Unternehmensgruppe, die Mitglieder der Unternehmerfamilie Reimann vertritt. Das Unternehmen konzentriert sich auf hochliquide Kapitalmarktinvestitionen und Direktinvestitionen in wachstumsstarke digitale Unternehmen in den Bereichen SaaS und FinTech. Über Venture Stars Venture Stars ist ein in München ansässiges Venture-Capital Unternehmen, das sich auf Frühphaseninvestitionen in innovative digitale D2C- und B2B-Geschäftsmodelle spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde von Martin Junker, Florian Calmbach und Stefan Pfannmöller gegründet und verwaltet drei Fonds mit Investitionen zwischen 0,5 und 5 Millionen Euro pro Portfoliounternehmen. Als ehemaliger Company Builder bietet Venture Stars Unterstützung, die über reines Kapital hinausgeht, darunter strategisches Know-how, Networking und operative Beratung in Bereichen wie Organisationsentwicklung und Finanzierung. Venture Stars hat ePetWorld mitgegründet, welches später durch den Merger mit pets Premium zu AlphaPet wurde.



