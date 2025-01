FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Montag in der MDax -Hierarchie ganz nach hinten gerutscht. Mehr als drei Prozent verloren sie zuletzt und damit etwas mehr als andere Werte aus der Online-Branche, die sich häufig in eine ähnliche Richtung orientieren. Zalando büßten zeitgleich 1,8 Prozent ein und Hellofresh 2,6 Prozent. International ging es für Just Eat Takeaway und Deliveroo an den Börsen in Amsterdam und London um bis zu zwei Prozent bergab.

Zu Delivery Hero äußerte sich die Bank of America: Analyst Adam Gildea nahm die Bewertung mit "Underperform" wieder auf. Damit ist er für den deutschen Essenslieferanten pessimistischer als für Just Eat und Deliveroo mit dort jeweils ausgesprochenen Kaufempfehlungen. Sein Kursziel für Delivery Hero liegt mit 26 Euro unter dem aktuellen Niveau von 28,50 Euro.

Bei Delivery Hero sieht der Experte wachsende Risiken an drei wichtigen Märkten, darunter in Korea wegen größer werdender Konkurrenz durch den lokalen Wettbewerber Coupang. Außerdem erwähnte er den Einstieg des chinesischen Anbieters Meituan in der Region Nahost und Nordafrika sowie steigende Kosten für die Auslieferer in Spanien./thi/jha/