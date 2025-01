Zürich (www.fondscheck.de) - Die Schweizer Fondsboutique Fisch Asset Management stärkt ihr Vertriebsteam in Deutschland mit der Verpflichtung von zwei erfahrenen Vertriebsmitarbeitern: Gudrun Nagel und Rik Verhoeven werden von Frankfurt am Main aus für die Betreuung und Akquise institutioneller und Wholesale-Kunden verantwortlich sein, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...