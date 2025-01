Der Goldpreis zeigt sich zum Wochenstart stabil. Aktuell liegt er bei 2708 US-Dollar und verzeichnet damit einen Anstieg von 0,23 % im Vergleich zum Wochenschluss von 2702 US-Dollar. Während Geldmarktfonds zuletzt deutliche Abflüsse hinnehmen mussten, gewinnt Gold zunehmend an Attraktivität. Die Bank of America (BofA) berichtet von einem steigenden Interesse der Anleger an Rohstoffen, insbesondere an Gold. Treibende Kräfte hinter dieser Entwicklung sind geopolitische Faktoren und wirtschaftliche Trends, die das Edelmetall als sicheren Hafen ...

