Stuttgart: CIVD Jehrespressekonferenz 20.01.2025 (ots) -Freiheit auf Rädern - diese drei Worte beschreiben wahrscheinlich am besten die Faszination, die von der Urlaubsform Caravaning ausgeht. Tatsächlich ist das Interesse an Reisemobilen und Caravans bei deutschen Urlaubern ungebrochen groß. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen, die der Caravaning Industrie Verband (CIVD) heute (20.01.25) auf seiner Jahrespressekonferenz im Rahmen der Touristikmesse CMT in Stuttgart präsentiert hat. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 96.392 Caravans und Reisemobile in Deutschland neu zugelassen, ein Anstieg von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und somit das drittbeste Ergebnis der Branchengeschichte. CIVD-Präsident Bernd Löher zeigte sich in Stuttgart entsprechend zufrieden:O-Ton Bernd Löher:Man kann sagen, dass 2024 wieder ein positives Jahr für unsere Industrie war. Nicht in jederlei Hinsicht, aber wenn man das jetzt sieht über die Neuzulassungen, über das Interesse an dieser Urlaubsform, war es ein sehr, sehr gutes Jahr für uns in dieser Industrie. Wir ermöglichen mit unseren Produkten, mit unserer Urlaubsform den Menschen kurze kleine Alltagsfluchten. Das ist so, auch wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, eine der Triebfedern für die Menschen, diese Freiheit, das ungezwungen sein und ich kann selbst entscheiden, was ich mache und wohin ich fahre. (0:27)Trotz der allgemein gedrückten Konsumstimmung und schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erweist sich die Caravaningbranche also als bemerkenswert stabil. Mit einem Branchenumsatz von rund 15,1 Milliarden Euro bleibt sie zwar hinter dem Vorjahresrekord zurück, erzielte jedoch das zweitbeste Umsatzergebnis ihrer Geschichte. Aber nicht nur die hohe Zahl der Neuzulassungen belegt, dass Caravaning bei den Deutschen nach wie vor im Trend liegt. 2024 konnte mit über 187.200 Besitzumschreibungen auch eine Rekordnachfrage nach Gebrauchtfahrzeugen registriert werden. Die Gründe für die anhaltende Lust auf Urlaub im Reisemobil oder im Wohnwagen liegen auf der Hand, wie ein Blick in die die sechs Caravaning-Hallen auf der CMT zeigt:O-Ton Umfrage unter MessebesuchernMan kann einfach machen, was man will, und ist nicht im Hotel auf die Zeiten angewiesen! - Ich habe letztens das erste Mal Camping gemacht. Ich bin also noch Neuling, aber mir gefällt es auch. Die Freiheit ist es einfach, ja. Das ist einfach immer ungezwungen. Schön. - Die Freiheit, zu tun, was man will, hinzufahren, wohin man will, halten, wo man will. Und wenn es einem nicht mehr gefällt, fährt man weiter. - Man kann voll entspannen. Man muss nicht Rücksicht nehmen, dass man sich endlich umziehen muss die ganze Zeit. Man kann viel Fahrrad fahren, das ist toll in der Natur. Oft trifft man auch Leute, lernt sich kennen, sitzt abends zusammen. Es ist toll. - Es ist dieses Freiheitsgefühl: Man kann selbst entscheiden, was man macht. Und dieser Zusammenhalt zwischen den Campern an sich ist klasse. Das ist halt ein tolles Lebensgefühl an sich. - Macht total Spaß. Man ist frei, man hat sein eigenes Bett zu Hause und jetzt bin ich dabei, meine Familie mit anzustecken. (0:49)Positive Stimmung also auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Und das, obwohl die Hersteller von Reisemobilen und Caravans in den letzten Jahren durchaus vor großen Schwierigkeiten standen: Die Nachwehen der Corona-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine haben der Branche zu schaffen gemacht. Aber auch aktuell sind die zu bewältigenden Aufgaben nicht klein, so CIVD-Präsident Bernd Löher:O-Ton Bernd Löher:Die großen Herausforderungen, die wir haben, sind, dass wir das Angebot und die Nachfrage wieder in ein gesundes Gleichgewicht bekommen. Aus den Nach-Corona Jahren, wenn man das so ausdrücken mag, hat es eine gewisse Euphorie gegeben, auch im Hinblick auf die Produktionszahlen. Und da sind die Produktionszahlen schneller gestiegen als die Nachfrage. Und das ist dieses Ungleichgewicht, was wir gerade versuchen, als Verband und auch als Industrie wieder in Einklang zu bringen. Und das wird die größte Herausforderung sein, dass wir da Angebot und Nachfrage wieder auf ein gesundes Niveau bekommen und den Service-Level hochhalten, sodass unsere Kunden rund sind vom ersten Touch Point, wo sie mit unseren Produkten in Berührung kommen, sei es ein Campingplatz, sei es ein Fahrzeug, bis hin zum Händler, bis zum Nutzungserlebnis. (0:45)Mit Blick auf das Caravaning-Jahr 2025 steht die deutsche Caravaning-Industrie also weiter vor einigen Herausforderungen. Bernd Löher blickt aber dennoch optimistisch in die Zukunft:O-Ton Bernd Löher:Wir werden uns in dem Bereich von plus, minus vier Prozent bewegen, was die die Zulassungszahlen angeht. Ich glaube schon, und das hat auch das letzte Jahr gezeigt, dass auch politische Unsicherheiten nach wie vor sicherlich relevant sind, aber dass die unsere Industrie nicht so nachhaltig beeinflussen wie vielleicht andere Industrien. Und wenn man dem was Positives abgewinnen möchte, steht Europa jetzt gerade an dem Punkt, wo wir uns als Europa emanzipieren müssen in der Welt und das können auch viele, viele Vorteile haben. (0:29)Der Caravaning-Urlaub 2025 kann kommen! 