© Foto: Alex Brandon - AP Pool

Donald Trumps neu eingeführte Kryptowährung "Trump-Token" und Melania Trumps eigener "Melania"-Token haben die Kryptobranche in Aufruhr versetzt und Kritik von Branchenexperten hervorgerufen.Donald Trump hat am Freitag den "Trump"-Token vorgestellt. Die Kryptowährung $TRUMP erreichte mit einer Marktkapitalisierung von 14 Milliarden US-Dollar einen Platz unter den 20 größten Kryptowährungen. Doch dann kam Melania Trump mit ihrem eigenen Coin, $MELANIA. Viele Anleger schichteten ihr Kapital um und investierten in $MELANIA. Ein massiver Ausverkauf bei $TRUMP ließ den Kurs in der Folge innerhalb weniger Minuten um 40 Prozent einbrechen, was einem Verlust von 7,5 Milliarden US-Dollar entsprach. …