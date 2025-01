Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) -KuCoin, eine der führenden globalen Börsen, freut sich, die Aufnahme des offiziellen Trump-Tokens (TRUMP) in seine Spot-Handelsplattform bekannt zu geben, ein Meilenstein, der ihr Engagement für die Erweiterung des vielfältigen Handelsportfolios widerspiegelt. Der Handel für TRUMP beginnt mit einer Call-Auktion am 18. Januar 2025 von 13:00 bis 14:00 UTC, gefolgt vom regulären Handel um 14:00 UTC. Einzahlungen sind ab sofort über das SOL-SPL-Netz möglich, Abhebungen ab 10:00 Uhr am 19. Januar 2025.Der $TRUMP-Token steht für einen Moment, der sich zu einem viralen Meme entwickelte und ein bemerkenswertes Kapitel der digitalen Kultur symbolisiert. Dieser Token nutzt die virale Natur moderner Meme, um einen einzigartigen Vermögenswert im Blockchain-Bereich anzubieten. Der Token wird auf KuCoin von Handelsbots wie Spot Grid, Infinity Grid und KI-gesteuerten Strategien unterstützt, was die Handelsflexibilität und die Optionen für die Nutzer erhöht.Um diesen Start zu feiern, erhalten Nutzer, die vor dem 22. Januar 2025 $TRUMP einzahlen, einen Rabatt von 30 USDT auf die Handelsgebühren, um ihr Handelserlebnis zu verbessern. Weitere Einzelheiten über den Token und die Teilnahme an dem Angebot finden Sie auf der offiziellen Website KuCoin (https://www.kucoin.com/announcement/en-official-trump-trump-gets-listed-on-kucoin).Informationen zu KuCoinKuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine der bahnbrechenden und weltweit anerkannten Technologieplattformen zur Unterstützung der digitalen Wirtschaft, die auf einer soliden Grundlage aus modernster Blockchain-Infrastruktur, Liquiditätslösungen und einem außergewöhnlichen Benutzererlebnis aufbaut. Mit einer angeschlossenen Nutzerbasis von mehr als 38 Millionen Menschen weltweit bietet KuCoin umfassende Lösungen für digitale Vermögenswerte in den Bereichen Wallets, Handel, Vermögensverwaltung, Zahlungen, Forschung, Ventures und KI-gesteuerte Bots. KuCoin hat Auszeichnungen wie "Best Crypto Apps & Exchanges" von Forbes erhalten und wurde von Hurun unter die "Top 50 Global Unicorns" im Jahr 2024 aufgenommen. Diese Anerkennungen spiegeln das Engagement des Unternehmens für nutzerorientierte Prinzipien und Grundwerte wider, zu denen Integrität, Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit und ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen gehören.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2601301/image_5002362_32841334.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2356857/KuCoin_Horizontal_Green_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kucoin-lanciert-offiziellen-trump-token-auf-spot-handelsplattform-302355267.htmlPressekontakt:media@kucoin.comOriginal-Content von: KuCoin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132795/5952896