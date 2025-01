Hannover (ots) -noch Subhead: für Demokratie übernehmen"Die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Petra Bosse-Huber, hat im Ausland lebende Deutsche zur Beteiligung an der bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar aufgerufen. "Die Demokratie in unserem Land ist ein Geschenk. Und wählen zu dürfen bleibt ein großes Privileg - das zeigt nicht zuletzt die Situation in vielen Ländern weltweit", so Bosse Huber in einem heute an alle evangelischen Auslandsgemeinden verschickten Schreiben. Demokratie lebe von der Beteiligung aller. Auch aus der Ferne bleibe die Stimme jedes Einzelnen entscheidend, um die Zukunft des Landes mitzugestalten. Weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung lebe in einem demokratischen Land. "Nutzen Sie Ihre Stimme und gehen Sie wählen! Lassen Sie uns in unserem Privileg wählen zu dürfen auch eine Verpflichtung sehen, unsere Stimme tatsächlich zu nutzen", so Bosse-Huber.Hintergrund für den Aufruf ist nicht zuletzt die niedrige Wahlbeteiligung deutscher Bürger*Innen im Ausland bei früheren Wahlen. So haben nur etwa fünf Prozent der drei bis vier Millionen Auslandsdeutschen bei der Bundestagswahl 2021 gewählt. Notwendig für die rechtzeitige Zusendung der Wahlunterlagen ist ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis vor dem 2. Februar 2025.Die vorgezogene Bundestagswahl Ende Februar sei eine Wahl in Zeiten, "in der viele Menschen bei uns in Deutschland große Sorge spüren angesichts der zahlreichen Krisen unserer Gegenwart. Verunsicherung, Veränderungsmüdigkeit und Gereiztheit nehmen zu - wie auch die Bannkraft von Pessimismus und schlechten Nachrichten", so Auslandsbischöfin Bosse-Huber. "Lassen Sie uns gemeinsam mithelfen, dass möglichst viele Menschen ihre Stimme abgeben - und damit Verantwortung für die Demokratie übernehmen und beitragen zu Gerechtigkeit und Frieden, zur Bewahrung der Schöpfung, dem Gemeinwohl und dem guten Zusammenleben aller Menschen", heißt es in dem Schreiben, das über die Auslandsgemeinden Verbreitung finden soll.In Deutschland werben die Kirchen mit der Initiative "Für alle. Mit Herz und Verstand" für die Beteiligung an der Bundestagswahl.Hannover, 20. Januar 2025Pressestelle der EKDCarsten SplittInformationen zur Teilnahme an der Wahl aus dem Ausland unterDeutsche im Ausland - Die Bundeswahlleiterin (https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/informationen-waehler/deutsche-im-ausland.html) sowie unter www.deinestimmefuerdemokratie.info/und-so-gehts.Informationen zur Initiative "Für alle" unter www.fuer-alle.infoPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/5952977