Chart des Tages | EURUSD Forexpaar (20.01.2025)

Heute um 18:00 Uhr findet die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten statt. Zuvor, vor der Amtseinführung, ist der Dollar eine der schwächsten Währungen unter den G10-Währungen. Der Dollar-Index ist um 0,30 - auf 108,8000 gesunken, während EURUSD um 0,45 - höher gehandelt wird, was auf die Stärke des Euro auf der Gegenseite zurückzuführen ist.

Der Rückgang des Dollars könnte durch Spekulationen über eine mögliche Verzögerung der Zölle durch Trump verursacht worden sein. Wenn Trump jedoch in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft Zölle ankündigt, könnte der Dollar seine Verluste schnell wieder wettmachen und weiter an Wert gewinnen. Spekulationen über eine Verzögerung der Zölle werden auch durch die Tatsache angeheizt, dass Donald Trump in letzter Zeit sein Augenmerk auf den Markt für Kryptowährungen gerichtet hat. Nach den Ereignissen vom Wochenende hat Trump weitere Entscheidungen angekündigt, die Anfang dieser Woche getroffen werden sollen.

EURUSD prallt von einem wichtigen Unterstützungsniveau unter 1,0200 ab und bewegt sich weiter nach oben. Aus technischer Sicht könnten die nächsten Widerstandsniveaus unter 1,03500 und 1,04900 der kritischste Bereich der aktuellen Bewegung sein. Der wichtigste Faktor werden jedoch die ersten Entscheidungen von Donald Trump in dieser Woche sein....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.