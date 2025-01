Der Bitcoin ist am Montag auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Das bewegt die Mutter aller Kryptowährungen jetzt und so kann es mit dem Kurs bald weitergehen. Trump-Antritt lässt Bitcoin explodieren Am Sonntag war der Bitcoin kurzzeitig unter die Marke von 100.000 US$ zurückgefallen, was vielen Anlegern Angst gemacht hatte, dass sich die Kryptowährung erneut nicht über dem wichtigen Widerstand halten könnte. Allerdings verflog diese Befürchtung am ...

