Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -In der Klinik für Neurochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde erstmals eine Wirbelsäulenoperation mit einem innovativen Roboterarm durchgeführt. Die neue Technologie ermöglicht eine noch präzisere, schnellere und sicherere Durchführung von komplexen Eingriffen und dient der Erweiterung des operativen neurochirurgischen Spektrums.Chirurgische Eingriffe, insbesondere in komplexen anatomischen Regionen wie der Wirbelsäule, erfordern eine außergewöhnliche Akkuratesse. Dies gilt vor allem für minimalinvasive Operationen, bei denen jede Bewegung entscheidend ist. Mit dem neu eingeführten Roboterarm können solche Eingriffe am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt nun mit höchster Genauigkeit durchgeführt werden.Technologie für mehr Sicherheit und EffizienzDer Roboterarm, der mit einem Schulter- und Ellengelenk sowie einer flexiblen Greifhalterung ausgestattet ist, ermöglicht es, Instrumente zielgenau zu steuern und Schrauben millimetergenau zu platzieren - ein entscheidender Vorteil, vor allem bei Wirbelsäulenoperationen. "Der Roboter lässt sich sehr zielgenau positionieren und steuern, was für eine ruhige und stabile Durchführung der Operation sorgt", erklärt Privatdozent Dr. Albrecht Waschke, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Der Facharzt für Neurochirurgie ist auf minimalinvasive endoskopische Eingriffe mit den Schwerpunkten vaskuläre und Schädelbasischirurgie spezialisiert und verfügt über eine ausgewiesene und umfassende Expertise in der gesamten Wirbelsäulenchirurgie.Am Campus in Bad Neustadt kam der ferngesteuerte Assistent nun zum ersten Mal bei einer Wirbelsäulenoperation zum Einsatz. Aufgrund eines Lendenwirbelbruchs mussten nahe dem Rückenmark des Patienten mehrere Schrauben eingebracht werden. "Der Roboterarm ergänzt die bisher eingesetzte Navigationssystemtechnik und ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zu präziseren, sichereren und effektiveren Operationen", betont Chefarzt Dr. Waschke. Trotz der fortschrittlichen Technologie bleibt die Verantwortung für den Eingriff weiterhin beim Chirurgen. Der Roboterarm dient ausschließlich als Unterstützung, wobei die Fachkompetenz und Erfahrung der Chirurgen weiterhin entscheidend für den Erfolg der Operation sind.Mehr Präzision und weniger RisikenDer Roboterarm ermöglicht eine extrem akkurate und zeitsparende Instrumentenführung, die es den Chirurgen erlaubt, komplexe Bewegungsbahnen mit höchster Genauigkeit anzusteuern. Im Vergleich zu traditionellen Freihandtechniken bietet der Roboter eine stabilere Fixierung, was vor allem bei der Platzierung von Implantaten wie Schrauben von Vorteil ist. Dadurch können weniger invasive Verfahren angewendet werden, die nicht nur mehr Halt bieten, sondern auch das Risiko von Fehllagen erheblich reduzieren. Die automatische Ausrichtung der Instrumentenführung erleichtert die genaue Platzierung von Implantaten, wobei der Chirurg die finalen Schritte selbstständig überwacht.Roboter-Expertise erweitert BehandlungsspektrumZukünftig wird das Robotersystem in Bad Neustadt das Leistungsspektrum der Klinik für Neurochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erweitern und bei komplexen Wirbelsäulen- und Hirnoperationen eingesetzt werden. Die Neurochirurgie gehört zu den hochspezialisierten Fachgebieten, die von zukunftsweisenden Technologien besonders profitieren. "Kaum ein anderes operatives Fachgebiet profitiert so stark von innovativen Entwicklungen wie die Neurochirurgie", erklärt Dr. Waschke. "Unsere Klinik verfügt über eine exzellente technische Ausstattung, die uns ermöglicht, modernste Therapieansätze anzubieten." Dank leistungsstarker Endoskope und hochmoderner OP-Mikroskopie sind viele Operationen über kleine Schlüsselloch-Schädeleröffnungen möglich. Das lässt unter anderem eine endoskopische und endoskopisch-assistierte Hirntumor- und Schädelbasischirurgie sowie minimalinvasive Eingriffe an erkrankten Gefäßen des Gehirns und des Rückenmarks zu. Zudem deckt die Klinik für Neurochirurgie das gesamte Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie ab, von Fehlbildungen und Verletzungen bis hin zu Tumoren und chronischen Schmerzen.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. 