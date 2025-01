Zalando hat am Montag das angekündigte Übernahmeangebot für About You veröffentlicht. Aktionäre können ihre Aktien für 6,50 Euro je About You Aktie einreichen, was einer Prämie von 12 Prozent auf das mittlere Analysten-Kursziel von 5,80 Euro und 107 Prozent auf den 3-Monats-Durchschnittskurs des Titels vom 10. Dezember 2024 entspricht. ...

