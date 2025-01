Heute, am 20. Januar, tritt der neue US-Präsident Donald Trump sein Amt an und die Welt rätselt: Was wird geschehen? "Im wahrscheinlichsten Szenario setzt Trump große Teile seiner Vorhaben um", erklärt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Die Folgen wären höhere Inflation, steigende Zinsen und Druck auf die Aktienmärkte." Doch auch wenn Trump sich zurückhält, bleibt die Unsicherheit bestehen. Seit dem Wahlsieg Donald Trumps im November herrscht große Unsicherheit an den Finanzmärkten: Es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...