Donald Trump tritt heute sein Amt als US-Präsident an! Wird XRP explodieren?

Heute ist ein historischer Tag für den Kryptomarkt angebrochen. Nach monatelangem Warten der Anleger erfolgt heute die Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Schon am Wochenende hatte dieser den Kryptomarkt in Aufruhr versetzt, da er und seine Frau Melania Trump eigene Meme Coins gelauncht haben, die alle Rekorde gebrochen haben.

Die Erfolge dieser beiden Coins sind beispiellos. Doch das größte Beben am Kryptomarkt dürfte erst in den nächsten Wochen und Monaten erfolgen. Ein wenig untergegangen durch die Erfolge von $TRUMP ist $XRP, doch auch der Ripple-Coin erzielte große Erfolge.

($XRP ist in den letzten Tagen ebenfalls stark angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wie weit kann der Kurs von $XRP jetzt steigen?

In den letzten Tagen ist der Kurs von $XRP stark ausgebrochen. Befeuert durch die Vermutung, dass Donald Trump Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika fördern könnte und damit auch die Kryptowährungen aus diesen Unternehmen, worunter natürlich $XRP vor allen anderen fällt.

Mit Donald Trump und dem neuen SEC-Vorsitzenden Paul Atkins ist auch ein Ende des ewig schwelenden Gerichtsprozesses mit der US-Börsenaufsichtsbehörde in Sicht. Damit dürfte $XRP starken Aufwind erhalten. Auch aus Sicht der technischen Analyse sieht die Situation hervorragend aus. Der Kurs von $XRP hat einen starken Aufwärtstrend gebildet, der sich mit dem Durchbrechen des Hochpunktes bei 3,4 US-Dollar erneut bestätigen würde.

(Der Kurs von $XRP hat einen großen und starken Aufwärtstrend gebildet - Quelle: tradingview.com)

$XRP hat nicht nur einen großen und starken Aufwärtstrend gebildet, sondern auch das Volumen ist unter dem hohen Momentum der Bewegung sprunghaft angestiegen. Das zeigt auch der MACD an. Dieser zeigt seit einigen Tagen ein starkes Kaufsignal. Noch stärker als alle bisher genannten Gründe könnte eine strategische $XRP-Reserve sein, wie sie laut Gerüchten von Donald Trump und seiner neuen Regierung geplant wird. Der nächste und auch einzige große Widerstand dabei ist das Allzeithoch bei 3,84 US-Dollar. Sollte dieses gebrochen werden, ist eine Rallye auf 10 US-Dollar gut möglich, wo der Kurs wahrscheinlich eine Konsolidierung bilden wird. Wer auf noch höhere Gewinne aus ist, könnte aktuell bei Flockerz ($FLOCK) fündig werden.

Steht Flockerz vor einem x10 Anstieg?

Während es für $XRP unter Trump bergauf gehen und der Kurs um das Dreifache steigen könnte, bringen Meme Coins oft noch deutlich mehr Gewinnpotenzial mit sich. Natürlich ist der Einstieg hier riskanter, da man nie vorher weiß, welcher Coin als nächstes durch die Decke geht, bei Flockerz deutet aktuell aber alles auf eine baldige Kursexplosion hin. Die $FLOCK-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 11 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Diese hohe Nachfrage während des Presales führt Analysten zu der Annahme, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

(Die Investoren von Flockerz profitieren von einer einzigartigen Vote-to-Earn-Funktion - Quelle: flockerz.com)

Flockerz überzeugt mit einer integrierten Vote 2 Earn Funktion, weshalb man auch bereits vom "Meme Coin des Volkes" spricht. Anleger können hier nämlich über alle wichtigen Fragen zur Zukunft des Projekts mitentscheiden und erhalten für die Teilnahme an Umfragen sogar zusätzliche $FLOCK-Token als Belohnung. Flockerz liegt also von Anfang an in den Händen der Community.

Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die in den ersten 2 Jahren eine überdurchschnittlich hohe Staking-Rendite auszahlt, sodass sich der frühe Einstieg bei $FLOCK lohnen könnte. Allerdings endet der Vorverkauf schon in 48 Stunden, danach könnte der Kurs schnell deutlich höher stehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.