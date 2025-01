News von Trading-Treff.de Der DAX notiert weiter auf Rekordkurs in Richtung 21000, während an der Wall Street am Tag der Trump-Vereidigung kein Handel ist. Die Aktien der Woche Apple, Intel, Caterpillar, MicroStrategy, Goldman Sachs in der Chartanalyse. Kommt im DAX die 21.000 am US-Feiertag? Die Vorwoche war die stärkste Börsenwoche seit November an der Wall Street. Knapp 4 Prozent legte der Dow Jones zu und befreite sich aus seinem Abwärtstrend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...